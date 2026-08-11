Óscar Custodio y su esposa, Pilar Torres, fueron abordados por las cámaras de ‘América Hoy’ en los exteriores del local de La Bella Luz, en San Juan de Lurigancho. El encuentro ocurrió luego de que la agrupación retomara sus presentaciones tras las recientes denuncias que generaron polémica. Sin embargo, la pareja optó por no responder a las preguntas de la reportera.

La periodista consultó a Custodio por el regreso de La Bella Luz a los escenarios. “El grupo, señor Óscar, ha retomado las presentaciones el sábado, ¿cómo lo ha tomado?”, le preguntó. El propietario de la orquesta respondió brevemente y evitó pronunciarse sobre el tema: “Por favor, gracias”.

Debido a la insistencia de la reportera, Custodio mantuvo su posición y evitó referirse a la situación de la agrupación. “Señor, ¿algunas palabras?”, le preguntaron las cámaras de ‘América Hoy’, pero el dueño de la agrupación dejó en claro que no tenía intención de brindar declaraciones.

“ Paren ya ”, respondió Óscar Custodio, dando por terminado el breve intercambio con dicho programa. Por su lado, su esposa Pilar Torres también fue abordada por las cámaras, pero mantuvo una postura similar y evitó responder las preguntas relacionadas con La Bella Luz.

Torres también optó por guardar silencio sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios y las recientes controversias que involucran a la agrupación. “ No vamos a hablar nada, señito, ya, no voy a hablar nada ya ”, respondió la esposa de Custodio ante las cámaras. De esta manera, ambos evitaron pronunciarse sobre los hechos que han generado cuestionamientos en torno a la agrupación.

El encuentro con el equipo de ‘América Hoy’ tuvo lugar tras el regreso de La Bella Luz a los escenarios. La agrupación viajó a Tarapoto para participar en las actividades por el aniversario de la ciudad, presentación que estuvo encabezada por Óscar Junior Custodio. Ante la ausencia de sus padres, el hijo del propietario asumió la vocería de la orquesta frente a los medios locales.