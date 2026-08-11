A un día del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Mientras tanto, las autoridades locales informaron que el número de fallecidos ya supera las 200 personas.

Ante esta situación, José Garay, cónsul del Perú en Bogotá, dio a conocer la situación de los aproximadamente 10 mil peruanos que viven en Colombia.

El diplomático indicó que, hasta el momento, no se ha reportado ningún peruano entre las personas fallecidas o heridas. No obstante, señaló que ha recibido alrededor de una “decena de comunicaciones” de connacionales afectados por el devastador sismo.

“Hemos recibido cerca de una decena de comunicaciones por parte de compatriotas, sobre todo desde la ciudad de Cali, que ha sido muy fuerte el movimiento allá, reportando daños estructurales o daños a los inmuebles donde vienen viviendo y algunas asistencias de carácter humanitario”, indicó a RPP.

“Hasta el momento, no hay ningún fallecido ni herido que se haya reportado oficialmente a través de los canales oficiales del gobierno colombiano, pues tenemos mucha comunicación con la Policía Nacional, con los bomberos, con Defensa Civil y con los canales de emergencia de las regiones, distintas regiones”, agregó.

El cónsul José Garay informó que se viene realizando un registro de los peruanos afectados por el terremoto. Asimismo, señaló que se están realizando gestiones para ubicar y establecer contacto con los connacionales que se encontraban en Colombia como turistas.

Garay dijo que durante las últimas horas recibieron llamadas desde Perú de familiares preocupados por connacionales que se encontraban de visita en Colombia cuando ocurrió el terremoto. Según indicó, todos ellos ya fueron ubicados y se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

“Ha habido comunicaciones de parte de compatriotas que están desde Perú preguntando por familia que estaba de tránsito o de turismo, por ejemplo, en Cali. Ayer hemos recibido un par de llamadas, felizmente se ha dado con ellos, o sea, estaban en la ciudad y ya han podido comunicarse luego de haber cargado sus teléfonos celulares”, manifestó.

El diplomático recordó que los connacionales cuentan con diferentes canales para solicitar orientación o asistencia, entre ellos las redes sociales oficiales de los consulados del Perú en Colombia. También pueden comunicarse a los números +57 316 831 6843, correspondiente al Consulado en Bogotá, y +57 310 231 6045, del Consulado Honorario en Cali.