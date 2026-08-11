El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, inició investigación preliminar contra Joel Daniel Peña Rojas, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de quien en vida fue Miluska Patricia Huamán Boza.

La hallaron muerta

La investigación está a cargo del fiscal adjunto provincial Javier Alfredo Tipismana Jayo, quien viene dirigiendo las diligencias orientadas a esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y establecer la eventual responsabilidad penal del investigado.

De acuerdo con los hechos materia de investigación, el 31 de julio de 2026, alrededor de las 4:00 de la mañana, la agraviada salió de su domicilio con dirección a su centro de trabajo, ubicado en el fundo “El Pedregal”. Sin embargo, no llegó a su destino y, desde ese momento, sus familiares y personas de su entorno dejaron de tener comunicación con ella.

Tras conocerse su desaparición, sus familiares comunicaron el hecho a las autoridades, por lo que se activaron las diligencias de búsqueda y ubicación correspondientes. Como resultado de estas acciones, luego de 9 días, el 8 de agosto fue ubicada sin vida en un descampado del sector de Casablanca, en el distrito de Yauca del Rosario.

Como parte de las primeras diligencias, el Ministerio Público viene recopilando información destinada a establecer las circunstancias de la desaparición y los hechos posteriores. En ese contexto, se identificó que el investigado utilizaba un vehículo marca Kia, modelo Soluto, de color rojo, que contaba con un sistema de posicionamiento GPS. Los desplazamientos registrados por dicha unidad vehicular vienen siendo analizados.

Asimismo, de las declaraciones recabadas hasta el momento, se advierten referencias a una presunta relación caracterizada por situaciones de conflictividad, celos, control y posibles episodios de violencia, aspectos que vienen siendo materia de verificación y valoración dentro de la investigación.

En tanto, ayer fue el velorio y sepelio de la joven madre que deja a un menor de 5 años en la orfandad. La familia exigió cadena perpetua contra el hombre, quien también es padre del menor.

La familia sostiene que existen antecedentes de presuntos episodios de violencia en la relación que mantenía la víctima y pidió que estos elementos sean considerados dentro de las investigaciones. “Nosotros solamente pedimos justicia”, expresó una de las familiares durante el velorio.

La madre manifestó su preocupación por el menor que queda sin su madre y pidió que las autoridades actúen con celeridad. “Mi hija se sacrificaba por ese niño. A mi hija nadie me la va a devolver. Por eso pido justicia”, señaló entre lágrimas.

EL DATO: Ayer la policía trasladó al sujeto por varias rutas, hasta terminar en el descampado donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven madre, que estaba enterrado.

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