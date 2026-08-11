Una mujer y un niño de 10 años resultaron heridos al colisionar dos vehículos en el cruce de la avenida Jorge Basadre Sur con la calle Billinghurst, frente a la Universidad Tecnológica del Perú en Tacna.

El accidente ocurrió entre el station wagon Nissan color plomo de placa X1Y-311, que pretendió cruzar la calle Billighurst, pero fue impactada por el auto particular negro marca Hyundai de matrícula B8F-095.

Apoyo de agentes

Hasta el lugar llegó personal de serenazgo de la MPT y posteriormente policías de la Comisaría de La Natividad para apoyar con la atención de los heridos e iniciar las investigaciones.

El automóvil negro llevó la peor parte debido a que por el impacto del conductor perdió el control de la unidad, se subió a la berma central sufriendo severos daños y maltratando a sus ocupantes.

Propietarios de vehículos

El auto negro está inscrito en Sunarp a nombre de Elisbán Arce Pari, mientras que el vehículo plomo figura a nombre de Rogelio Apaza Calizaya.