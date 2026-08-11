Durante su visita a Chiclayo, en el sector de Rinconazo, la presidenta Keiko Fujimori fue consultada por el anunciado trabajo conjunto entre el FBI y la Policía Nacional del Perú.
“Llevamos tan solo 10 días de gobierno, pero lo que ustedes están pudiendo ver es que las Fuerzas Armadas poco a poco están en las calles para cuidar los puntos más inseguros. Lo segundo es que se está viendo un trabajo de coordinación entre todas las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Inteligencia”, afirmó.
Fujimori precisó que, pese a los anuncios sobre una posible cooperación con el FBI, todavía no se ha concretado un convenio.
También indicó que se han realizado reuniones para identificar las principales amenazas que enfrenta el país y mencionó la ejecución del Plan Escudo.
“Hemos tenido una reunión fundamental para evaluar las 10 amenazas más importantes que tiene nuestro país. Sobre el tema del FBI, todavía no hay un convenio firmado, pero, si es que esto se realiza, daremos toda la información”, dijo la presidenta.
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