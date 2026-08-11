Anely Dávila, Ariana Gonzáles y Fernanda Urbina, integrantes de La Bella Luz, llegaron este martes a la Depincri de San Juan de Lurigancho en medio de las diligencias tras la denuncia presentada por su excompañera Naldy Saldaña. Según informó América Hoy, las tres artistas llegaron acompañadas de la defensa legal de César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la agrupación que fue denunciado por tocamientos indebidos.

Dávila, Gonzáles y Urbina acudieron a la sede policial junto a sus madres desde las 9:30 a.m. De acuerdo con el reporte televisivo, las jóvenes se mostraron sorprendidas al encontrar a varios medios de comunicación en los exteriores de la dependencia.

Las diligencias se desarrollan mientras la Fiscalía lleva adelante una investigación de oficio relacionada con la denuncia. La declaración de las integrantes permitirá recoger formalmente sus versiones sobre lo ocurrido durante el periodo en que compartieron actividades con Saldaña.





¿Qué se conoce sobre la versión de las cantantes?

Uno de los puntos que deberá esclarecerse es qué conocimiento tenían las integrantes sobre los hechos denunciados por su excompañera. En una conferencia de prensa anterior, las artistas habían señalado que desconocían la situación que, según Saldaña, atravesaba durante su permanencia en la agrupación.

Según el magazine televisivo, la madre de Ariana Gonzáles reiteró que su hija no tenía conocimiento del presunto abuso denunciado.

Denunciante afirma que algunos compañeros sí sabían

Sin embargo, la versión de Naldy Saldaña difiere de lo señalado por las integrantes de La Bella Luz. Según informó el programa, el abogado de la denunciante sostuvo que su patrocinada le habría indicado que algunos de sus compañeros sí conocían los presuntos abusos.

Saldaña también habría mencionado la existencia de conversaciones por chat que podrían respaldar esa afirmación. Estos mensajes serían parte de los elementos que deberán ser evaluados para determinar qué información conocían las personas involucradas.