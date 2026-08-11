Un total de 17 candidatos compiten por la gobernación regional de Piura en las Elecciones Municipales y Regionales del próximo 4 de octubre. Sin embargo, el perfil de los postulantes genera cuestionamientos, ya que uno de los aspirantes al sillón regional cuenta con dos sentencias por omisión de asistencia familiar. A esto se suman ocho candidatos al Consejo Regional de diversas agrupaciones políticas que registran condenas por este y otros delitos.

Se trata del postulante por el partido político Progresemos, Iván Neyra del Rosario, quien registra dos fallos judiciales por omisión a la asistencia familiar (OAF). La primera sentencia, confirmada el 4 de noviembre de 2019, fue dictada por el Primer Juzgado Penal de Piura, instancia que resolvió en su contra bajo la modalidad de libertad condicional. Según consta en el expediente 2277-2019.

La segunda condena se emitió en 2025 por el mismo Juzgado Penal de Piura y bajo el mismo delito (OAF), fijándose la fecha de sentencia para el 9 de septiembre de 2025, de acuerdo al expediente 682-2024. Cabe precisar que, según los registros oficiales, los demás aspirantes a la gobernación regional no presentan antecedentes.

De acuerdo con la plataforma oficial Voto Informado, la presencia de antecedentes no se limita al sillón regional. Un total de ocho candidatos al Consejo Regional por distintas organizaciones políticas también registran fallos judiciales en su contra.

Tenemos a los representantes del partido político de Acción Popular, Wilfredo Sernaqué Silva, que declara dos sentencias penales por omisión a la asistencia familiar (ya cumplidas), según el N° de Expediente 00545-2016-0-2001-JR-DE-04 y un fallo civil por obligación alimentaria, como registra en el expediente 07933-2018-1-2001-JR-DE-03.

En la misma lista figura Claudio More Navarro, quien acumula cuatro sentencias: tres por alimentos y una por violencia familiar. Estas fue declarado en su hoja de vida, según los expedientes 222-2011-FC, 399-2012, 146-2011-JR-FC-01 Y 563-2020-JR-PE.

​En Alianza para el Progreso, la agrupación lleva a dos candidatos en esta situación. Segundo Valdiviezo Rodríguez registra una sentencia por violencia familiar (maltrato psicológico), según el N° de expediente 02567-2015-0-0-201-JR-FC-01 del Juzgado de Familia. Mientras que Carlos Recoba Rivera declara un fallo por obligación de dar suma de dinero debido a una deuda contractual.

En Fuerza Regional, el candidato Enrique Flores Berrú reporta una sentencia penal por los delitos de usurpación agravada y daños. En Perú Primero, Hernán Alberca García cuenta con dos sentencias por pensión de alimentos y Podemos Perú, Gilberto Bancayán Amaya presenta una sentencia por pensión alimentaria, mientras que Juan Carlos Valdiviezo Farfán registra un fallo por una deuda contractual.