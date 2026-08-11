El Gobierno identificó alrededor de 1.900 puntos críticos en todo el país ante posibles emergencias por el Fenómeno El Niño y priorizará inicialmente 569 para realizar trabajos de prevención. En Lambayeque, uno de los sectores visitados por la presidenta Keiko Fujimori, fueron identificados 80 puntos que requieren intervención.

De los 80 puntos críticos de Lambayeque, 40 serán atendidos por el Gobierno Regional y los otros 40 mediante las acciones coordinadas por la nueva comisión. Fujimori pidió acelerar las labores de limpieza de cauces y descolmatación para reducir los riesgos ante posibles lluvias e inundaciones.

“No estamos acá para ver diferencias ni colores políticos. Sé que estamos en un proceso electoral, pero tenemos que estar enfocados en limpiar los cauces y lograr la descolmatación”, afirmó.

¿Qué otros puntos serán priorizados?

A nivel nacional, los trabajos se concentrarán inicialmente en los 569 puntos seleccionados por el Ejecutivo. La presidenta señaló que esta cifra podría aumentar si se logra mayor rapidez en las intervenciones y se suma la participación del sector privado.

“Esperamos que esta cifra de puntos priorizados se incremente si logramos mayor eficiencia, si se trabaja con velocidad y si el sector privado también ingresa a apoyarnos”, sostuvo Fujimori.

#NotaDePrensa | En Lambayeque, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, realizó la presentación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones públicas y privadas que se… pic.twitter.com/axbMY1B9Js — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 11, 2026





¿Quiénes integrarán la comisión?

Marco Vinelli , ministro de Desarrollo Agrario y Riego, quien presidirá la comisión.

, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, quien presidirá la comisión. Rafael Belaúnde , ministro de Defensa.

, ministro de Defensa. Elmer Cuba , ministro de Economía y Finanzas.

, ministro de Economía y Finanzas. Mauricio Arnillas , ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Jefe de Indeci , como integrante de la comisión.

, como integrante de la comisión. Juan Carlos Castro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, quien asumirá la secretaría técnica.

Sequías también serán atendidas

La comisión también trabajará frente a la sequía que afecta a zonas del sur y los Andes. Entre las medidas previstas figuran alimentos y vacunas para animales, además de pequeños reservorios y bebederos para productores.

El Gobierno también viene preparando almacenes con alimentos, motobombas y botes para responder ante posibles inundaciones y otras emergencias.

Fujimori destacó además el papel del Ministerio de Economía para facilitar recursos destinados a las intervenciones. Mencionó que algunos gobiernos regionales cuentan con maquinaria, pero no con presupuesto para combustible u operadores.