La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales - (ODPE) La Esperanza, tiene a su cargo la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) en el distrito de Alto Trujillo, perteneciente a la provincia de Trujillo, que participará por primera vez en estos comicios tras su reciente creación política.

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Para esta jornada electoral, un total de 25,193 electores hábiles de ese distrito, constituido el 15 de diciembre de 2025, están convocados a elegir, por primera vez, a su alcalde distrital y regidores. Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de la jornada, se habilitarán 8 locales de votación y 84 mesas de sufragio.

En ese sentido, la jefa de la ODPE La Esperanza, Ángela Quispe Medina, resaltó la importancia de estos comicios para la consolidación democrática del nuevo distrito y exhortó a la ciudadanía a participar de manera responsable e informada.

Del mismo modo, Quispe Medina señaló que la ciudadanía ya puede consultar en consultaelectoral.onpe.gob.pe si ha sido designada como miembro de mesa, ya sea titular o suplente, a fin de conocer oportunamente esta responsabilidad.

Cobertura electoral

La ODPE La Esperanza tiene la responsabilidad de organizar las ERM 2026 en 14 distritos y 16 centros poblados de las provincias de Trujillo y Otuzco. En esta jurisdicción, cerca de 409,126 electores hábiles acudirán a las urnas, distribuidos en 145 locales de votación y 1,377 mesas de sufragio.

En la provincia de Trujillo, la circunscripción electoral comprende los distritos de La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y Alto Trujillo. En la provincia de Otuzco, abarca los distritos de Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil, además de 16 centros poblados.

Seis ODPE en La Libertad

Como parte de la organización de este proceso electoral, el ente electoral instaló, el pasado 24 de julio, seis Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en la región La Libertad: Trujillo, La Esperanza, Víctor Larco Herrera, Pacasmayo, Sánchez Carrión y Pataz.

En conjunto, estas oficinas atenderán a aproximadamente 1,565,926 electores, distribuidas en 497 locales de votación y 5,297 mesas de sufragio.