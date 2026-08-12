La provincia de Trujillo volvió a ser escenario de un violento ataque armado. Esta vez, sicarios asesinaron de cinco balazos a una persona en la parte alta del distrito de El Porvenir.

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A quemarropa

Este nuevo atentado ocurrió la noche del lunes en el sector Villa Hermosa, en la zona conocida como Las Canteras. De acuerdo con información policial, la víctima, que al cierre de esta nota no había sido identificada, caminaba por el lugar cuando delincuentes armados la interceptaron y le dispararon a quemarropa. Tras el ataque, los criminales habrían fugado en dos motocicletas.

A la escena del crimen llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este y de la Unidad de Servicios Especiales (USE). Este último equipo acordonó la zona, mientras que sus colegas iniciaban las indagaciones para identificar a los autores del asesinato.

Vecinos indicaron que escucharon cinco disparos, pero no vieron a los autores del ataque. Además, solicitaron mayor presencia policial en la zona.

Racha criminal

Durante el mes de agosto se han registrado ocho asesinatos en la región La Libertad. El 8 de este mes ultimaron a tiros a cuatro obreros de construcción civil en Salaverry. Los otros tres homicidios se perpetraron en Virú, Huanchaco y La Esperanza.

Además, de enero a julio de este año, el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana reportó 135 muertes a manos de la delincuencia. Trujillo, con 52 asesinatos, es la provincia más violenta. Le siguen Pataz (24 víctimas mortales), Chepén (21) y Virú (10).

Estas cuatro provincias se encuentran en estado de emergencia por inseguridad ciudadana y pese a ello encabezan el ranking de criminalidad, concentrando el 79.2% de los homicidios ocurridos este 2026.

Los demás homicidios se reportaron en Ascope (10), Pacasmayo (8), Gran Chimú (6), Otuzco (2) y Santiago de Chuco (2).