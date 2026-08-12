La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó que el Partido Cívico Obras presida la Comisión de Ética. El cargo estará a cargo de Heber López Letona, diputado de dicha agrupación.

Así lo confirmó ante la prensa, Rossana Rocha de Renovación Popular, quien explicó los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces. Además de definir la conducción de Ética, informó que Juntos por el Perú ocupará la vicepresidencia y Ahora Nación tendrá la secretaría.

“Uno de los primeros acuerdos es que vamos a llevar a cabo la semana de representación en este mes del 24 al 28 de agosto. Un segundo acuerdo justamente aprobó la presidencia de la comisión de Ética, que estará presidida por Obras, la vicepresidencia es Juntos por el Perú y la secretaría es Ahora Nación. Un tercer acuerdo es que va a primar como regla general la presencialidad en todas las sesiones del pleno”, declaró la diputada de Renovación Popular.

¿Quiénes integran la Comisión de Ética?

La Comisión de Ética está conformada por seis diputados de distintas agrupaciones. Heber López Letona forma parte de este grupo en representación del Partido Cívico Obras.

Mery Infantes Castañeda , de Fuerza Popular.

, de Fuerza Popular. Jessica Sadith Pérez Quispe , de Juntos por el Perú.

, de Juntos por el Perú. Edwin Espinoza Huillca , del Partido del Buen Gobierno.

, del Partido del Buen Gobierno. Javier Cipriani Thorne , de Renovación Popular.

, de Renovación Popular. Heber López Letona , del Partido Cívico Obras.

, del Partido Cívico Obras. Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación.

Rocha también informó que la primera semana de representación de agosto se desarrollará entre el 24 y el 28 de agosto. La Junta de Portavoces acordó además que la presencialidad será la regla general para las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados.