Una estimación del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque señala que más de un millón de visitantes podrían llegar a la región en noviembre, para participar en la gira del papa León XIV en el norte del país, pero la capacidad hotelera de Chiclayo no se encuentra a la altura de esa fuerte demanda.

Distintos gremios del rubro de hoteles y restaurantes señalan que la Capital de la Amistad dispone de 20 mil camas para huéspedes distribuidos en hoteles, hostales y otros establecimientos. Este número podría aumentar, aunque no de manera considerable, si se tienen en cuenta los hospedajes de Lambayeque y Ferreñafe. Es claro que la falta de servicios adecuados representará un escollo para el sector turismo de la región.

El presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) de Lambayeque, Eduard Montoya Altamirano, señaló que debido al reto que plantea la llegada del sumo pontífice, será necesario que las autoridades, instituciones y el sector privado evalúen el acondicionamiento de colegios e iglesias con la finalidad de garantizar que quienes no alcancen una reserva puedan pernoctar.

Agregó que, sin bien existen fuertes limitaciones, lo importante será brindar las facilidades para que los turistas tengan una experiencia lo más positiva posible durante su corta estadía. El empeño en esa tarea ayudará a levantar una imagen favorable de la Ciudad de la Amistad, alimentando el deseo de retornar. De otro lado, Montoya afirmó que numerosos empresarios vienen invirtiendo en el mejoramiento de sus establecimientos mediante remodelaciones, adquisición de equipos y renovación de infraestructura.

Calles

Si el sector privado trabaja contra el tiempo para mejorar sus negocios, ¿Qué hay de las calles y avenidas, áreas verdes y ornato de la ciudad?

Quien conoce Chiclayo sabe que solo un número mínimo de vías está en buena condición Las demás se encuentran casi destruidas; incluso hay pistas polvorientas y con baches porque el asfalto se deterioró completamente. A ello, hay que sumarle los continuos aniegos y las áreas verdes severamente descuidadas, como se puede ver en el Paseo Las Musas.

Distintas voces vienen demandando tanto a la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, como al gobernador regional, Jorge Pérez, culminar trabajos de mantenimiento en áreas prioritarias, como Bolognesi, Fitzcarrald, Balta, San Martín, San José, José Leonardo Ortiz, Grau, Izaga, Garcilaso, Sáenz Peña, Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Creo que Chiclayo perdió otra buena oportunidad para revertir su difícil situación y con la visita del papa, eso se notará más. Esperemos que las autoridades cumplan con los trabajos de recapeo”, indicó el regidor Orlando Puell.

Jorge Pérez se comprometió a invertir en el parchado de 51 calles. Hace poco finalizaron los trabajos de la etapa III en 7 de Enero, Juan Fanning, Rázuri y Cois.

Dato

En junio de este año, el Gobierno Regional informó que destinaría S/20 millones para el recapeo de las vías de acceso.

Seguridad vial y calidad de vida en la ciudad

La Contraloría advirtió que el mal estado de diversas calles y avenidas de Chiclayo afecta la seguridad vial, la movilidad urbana y la calidad de vida de miles de vecinos, y que esta situación se debe, principalmente, a la falta de mantenimiento de las vías por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuya ejecución de gasto ha sido baja