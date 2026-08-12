Una nueva especie de rana fue identificada en el valle Azpusana-Alto Consuelo, en Huánuco, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. La especie, denominada Oreobates azulensis, posee características morfológicas y genéticas que permitieron diferenciarla de otras especies de su género.

El descubrimiento forma parte de un estudio que permitió describir cuatro nuevas especies de anfibios del género Oreobates registradas en Amazonas, Huánuco y San Martín. Además de O. azulensis, la investigación identificó a O. chirimoto, O. foliaspectrum y O. nigrumcompletum. Los resultados fueron publicados en la revista científica internacional Diversity.

El nombre Oreobates azulensis hace referencia a la Cordillera Azul, territorio donde fue registrada. Los investigadores plantean además la posibilidad de que esta especie se encuentre dentro del Parque Nacional Cordillera Azul, aunque esta hipótesis todavía deberá ser confirmada mediante nuevos estudios que permitan determinar con mayor precisión su distribución.

El Ministerio del Ambiente, a través del Sernanp, destacó que el hallazgo demuestra el potencial de los ecosistemas asociados a las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento para albergar especies aún desconocidas para la ciencia. La información obtenida mediante la investigación científica permitirá ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad peruana y contribuir a establecer medidas para su conservación.