Venezuela e Israel retoman contacto oficial tras 17 años de ruptura diplomática.

Venezuela e Israel acordaron crear un mecanismo de coordinación para facilitar los servicios consulares de sus ciudadanos residentes en ambos países. La decisión fue comunicada este martes 11 de agosto de 2026 mediante un comunicado conjunto de sus autoridades diplomáticas.

El acuerdo ocurre 17 años después de la ruptura de relaciones entre ambos países. Venezuela puso fin a los vínculos con Israel el 14 de enero de 2009, durante el gobierno de Hugo Chávez, luego de expulsar al embajador israelí de Caracas.

Los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado de Israel informan que han acordado dar continuidad a la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto, así como establecer un mecanismo de… pic.twitter.com/ZJUbNI77gJ — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 11, 2026





Acercamiento tras los terremotos

El nuevo canal de coordinación se concretó después de la llegada de una delegación humanitaria israelí a Venezuela para apoyar la atención de los terremotos registrados el 24 de junio. Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron 6.301 fallecidos, según el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Los especialistas israelíes evaluaron estructuras afectadas, analizaron daños y participaron en labores de recuperación. La delegación también contó con el apoyo de la comunidad judía residente en Venezuela.

¿Qué contempla el acuerdo?

El canciller venezolano, Félix Plasencia González, señaló que continuará la cooperación técnica iniciada durante la emergencia. El mecanismo permitirá atender trámites y servicios consulares para ciudadanos de ambos países.

Entre los integrantes de la misión estuvo Elad Edri, oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien brindó asesoría sobre el manejo de residuos en las zonas afectadas. Sin embargo, las autoridades venezolanas aclararon que el acuerdo no implica el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas.