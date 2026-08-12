En el marco de la estrategia “Mi Independencia Económica”, un grupo de 15 usuarias del programa Juntos, perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), culminó con éxito un taller de capacitación técnica enfocado en la transformación digital y la gestión publicitaria de negocios.

La iniciativa, ejecutada en alianza con la Municipalidad Provincial de San Antonio y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado ITEP, busca otorgar a mujeres emprendedoras del sector social herramientas tecnológicas que incrementen la competitividad de sus unidades productivas en el mercado regional.

Durante las sesiones formativas, las participantes —dedicadas a rubros como la artesanía y la gastronomía local— adquirieron competencias en el diseño de logotipos, la creación de páginas comerciales en plataformas de redes sociales, el manejo de inteligencia artificial aplicada a la generación de contenidos y el uso de canales digitales para el posicionamiento de marca.

De acuerdo con el Midis, la gestión institucional mantendrá la réplica de estas jornadas en diversas localidades moqueguanas para fomentar la autonomía financiera de los hogares afiliados.