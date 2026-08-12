Falta muy poco para el sorteo que realizaremos por el Aniversario de Arequipa y con varios premios para nuestros lectores y seguidores.

Los premios incluyen dos camisetas del FBC Melgar para los hinchas del equipo rojinegro, además de las entradas para las funciones del Festidanza Internacional que organiza la comuna provincial.

MÁS ENTRADAS

Pero no solo es eso, también tendremos algunos sorpresas como entradas para el espectáculo que organiza Cabrerías que traerá a Yarita Lizeth para el próximo 14 de agosto, además de ingresos para otros espectáculos que se realizan en la ciudad de Arequipa.

Ganar es sencillo, solamente tienes que recortar tu cupón que viene en la edición impresa de Diario Correo y depositarlos en las oficinas de Comunicación Integral ubicado en la calle La Merced N°125, oficina 157, a media cuadra de la Plaza de Armas.

El sorteo se realizará el jueves 13 de agosto en horas de la mañana y se transmitirá a través del FanPage de Diario Correo.

Así que no dejes pasar esta oportunidad.