La Junta de Portavoces del Senado de la República aprobó por mayoría la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Fuerza Popular tendrá la presidencia de comisiones como Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Inteligencia; y Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción.

Además, la bancada presidirá la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, de acuerdo con la distribución aprobada.

La sesión se desarrolló en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo y fue conducida por el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales.

¿Qué comisiones del Senado presidirá Fuerza Popular?

Según la distribución acordada, Fuerza Popular encabezará cuatro de los grupos incluidos en el cuadro: Constitución, Inteligencia, Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, y la Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

La bancada también tendrá secretarías en Defensa Nacional y Orden Interno; Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital; Justicia y Derechos Humanos; y Procedimientos Especiales.

Asimismo, ocupará vicepresidencias en Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Gestión del Estado y Contraloría; y Ética Parlamentaria.

Así se distribuyeron las presidencias de las comisiones

La distribución de las presidencias aprobada por la Junta de Portavoces quedó de la siguiente manera:

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores: Fuerza Popular.

Fuerza Popular. Defensa Nacional y Orden Interno: Renovación Popular.

Renovación Popular. Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo: Obras.

Obras. Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor: Ahora Nación.

Ahora Nación. Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital: Buen Gobierno.

Buen Gobierno. Gestión del Estado y Contraloría: Juntos por el Perú.

Juntos por el Perú. Justicia y Derechos Humanos: Renovación Popular.

Renovación Popular. Ética Parlamentaria: Juntos por el Perú.

Juntos por el Perú. Procedimientos Especiales: Juntos por el Perú.

Juntos por el Perú. Inteligencia: Fuerza Popular.

Fuerza Popular. Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción: Fuerza Popular.

Fuerza Popular. Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República: Fuerza Popular.

Renovación Popular y Juntos por el Perú también encabezarán comisiones

Renovación Popular tendrá las presidencias de Defensa Nacional y Orden Interno, así como de Justicia y Derechos Humanos.

Juntos por el Perú, por su parte, encabezará tres grupos: Gestión del Estado y Contraloría, Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales.

Obras presidirá Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Ahora Nación tendrá Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; y Buen Gobierno encabezará Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital.

¿Cómo quedaron las mesas directivas de las comisiones?

En Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Fuerza Popular tendrá la presidencia; Obras, la vicepresidencia; y Renovación Popular, la secretaría.

Defensa Nacional y Orden Interno será presidida por Renovación Popular, acompañada por Obras en la vicepresidencia y Fuerza Popular en la secretaría.

Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo tendrá a Obras en la presidencia, Buen Gobierno en la vicepresidencia y Fuerza Popular en la secretaría.

En Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor, Ahora Nación tendrá la presidencia; Fuerza Popular, la vicepresidencia; y Buen Gobierno, la secretaría.

Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital será encabezada por Buen Gobierno. Juntos por el Perú tendrá la vicepresidencia y Fuerza Popular, la secretaría.

Gestión del Estado y Contraloría tendrá a Juntos por el Perú en la presidencia, Fuerza Popular en la vicepresidencia y Ahora Nación en la secretaría.

Así quedaron Justicia, Ética e Inteligencia

Justicia y Derechos Humanos será presidida por Renovación Popular, con Buen Gobierno en la vicepresidencia y Fuerza Popular en la secretaría.

Ética Parlamentaria tendrá a Juntos por el Perú en la presidencia, Fuerza Popular en la vicepresidencia y Renovación Popular en la secretaría.

En Procedimientos Especiales, Juntos por el Perú tendrá la presidencia; Renovación Popular, la vicepresidencia; y Fuerza Popular, la secretaría.

La Comisión de Inteligencia estará encabezada por Fuerza Popular, acompañada por Buen Gobierno en la vicepresidencia y Juntos por el Perú en la secretaría.

Finalmente, Fuerza Popular presidirá Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, con Renovación Popular en la vicepresidencia y Obras en la secretaría.

En la Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, Fuerza Popular tendrá la presidencia y Buen Gobierno la secretaría, según la información difundida.

Senado aprueba cuadro nominativo de comisiones

Durante la misma sesión, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad el Cuadro Nominativo de las Comisiones del Senado para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Este cuadro determinará la integración de los grupos parlamentarios durante el periodo legislativo.

También se acordó el tratamiento de las mociones de saludo correspondientes al periodo legislativo 2026-2031, en aplicación del artículo 105 del Reglamento del Senado.