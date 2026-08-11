El Gobierno brindará las garantías y el apoyo necesarios para la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026, informó este martes 11 de agosto la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

Durante declaraciones a la prensa desde Lambayeque, la mandataria indicó que el Ejecutivo realiza coordinaciones para apoyar el desarrollo de la visita apostólica y facilitar la participación de los ciudadanos en las actividades programadas.

Visita del papa León XIV será del 11 al 17 de noviembre

Fujimori precisó que las decisiones relacionadas con la visita del pontífice corresponden al Vaticano, mientras que el Gobierno peruano tiene como responsabilidad brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades.

“La visita del Papa la define el Vaticano, lo que hace el Gobierno es darle todas las garantías y el apoyo necesario para que la visita del Papa sea exitosa”, sostuvo la presidenta.

La mandataria agregó que se busca que la mayor cantidad posible de peruanos pueda participar y escuchar el mensaje del pontífice durante su permanencia en el país.

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Papa León XIV visitará cuatro regiones

De acuerdo con las declaraciones de Fujimori, el itinerario previsto comprende actividades en cuatro regiones del Perú.

“(Buscamos que) pueda participar la mayor cantidad de peruanos en estas cuatro regiones que él va a visitar”, señaló.

La información proporcionada no precisa cuáles son las cuatro regiones incluidas en el itinerario, por lo que los detalles de las actividades y lugares deberán confirmarse conforme se difunda la programación oficial.

Ejecutivo coordina apoyo para visita apostólica

El Gobierno trabaja en las coordinaciones necesarias para garantizar el desarrollo de la visita del papa León XIV, según informó la presidenta.

El viaje está previsto para realizarse durante siete días, entre el miércoles 11 y el martes 17 de noviembre de 2026.

La agenda definitiva, las ciudades que recorrerá el pontífice y las actividades públicas previstas dependerán de la programación oficial que se establezca para la visita apostólica.