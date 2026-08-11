El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a una nueva cónsul general en Caracas, Venezuela, como parte de los primeros pasos para restablecer las relaciones consulares entre ambos países.

Mediante una resolución suprema suscrita por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, Alicia María Espinoza Paredes fue designada como cónsul general del Perú en Caracas. La funcionaria se desempeñaba como consejera del Servicio Diplomático de la República. La resolución fue publicada este martes en el diario oficial El Peruano.

La fecha en la que la funcionaria diplomática asumirá oficialmente el cargo será establecida mediante una resolución viceministerial.

Cabe recordar que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el Perú en julio de 2024. En aquel momento, la Cancillería informó que la decisión fue comunicada mediante una nota diplomática y estuvo motivada por la postura peruana frente a las “múltiples irregularidades” registradas antes y durante las elecciones venezolanas, realizadas cuatro días antes, proceso que el Gobierno calificó como un “auténtico fraude electoral”.

El nombramiento de la cónsul general en Caracas se produce después de que, el pasado 24 de julio, la Cancillería anunciara el inicio de un “proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales” con Venezuela.

Torre Tagle señaló que Perú y Venezuela acordaron, “en una primera etapa” que ambos países acordaron “reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”.

“Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región”, indicaron.

📄 Reactivación de relaciones consulares entre Perú y Venezuela.



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