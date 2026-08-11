La bancada de diputados de Ahora Nación formalizó una iniciativa legislativa para investigar las responsabilidades políticas por las muertes y presuntas vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales registradas entre 2022 y 2026, bajo los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí.

La propuesta plantea conformar una comisión parlamentaria especial que se encargue de analizar las recientes gestiones gubernamentales y las actuaciones de las fuerzas del orden. El grupo de trabajo tendría un plazo de 90 días hábiles para desarrollar sus investigaciones.

La iniciativa señala que, tras la destitución de Pedro Castillo y la posterior asunción de Dina Boluarte, se produjeron intensos enfrentamientos en diversas regiones del país, que dejaron personas fallecidas y heridas. Estos hechos serán evaluados oficialmente con el propósito de determinar las responsabilidades en los distintos niveles de decisión política.

La investigación se enfocaría principalmente en las manifestaciones registradas en regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Junín, Puno y Cusco.

El balance presentado como sustento de la moción contempla 49 civiles fallecidos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, otros 11 que murieron en incidentes vinculados al bloqueo de carreteras nacionales y siete integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía que perdieron la vida mientras cumplían sus funciones. Además, se contabilizan aproximadamente 1 956 personas heridas de diversa gravedad.

El objetivo principal de la comisión será determinar las posibles responsabilidades de autoridades, agentes del orden y otros involucrados en las presuntas vulneraciones de los derechos a la vida, la integridad física y la protesta.

La eventual comisión también investigaría hechos más recientes ocurridos en Lima durante la gestión de José Jerí.

Entre los hechos que la comisión buscaría esclarecer figura la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como ‘Trvco’, quien falleció el 15 de octubre de 2025 en Lima, durante las protestas contra el incremento de la inseguridad ciudadana y el cobro de extorsiones.

Como parte del trámite parlamentario, la propuesta de Ahora Nación deberá ser evaluada inicialmente por la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados. Posteriormente, será sometida a debate y votación en el pleno de la Cámara Baja del Congreso Bicameral.