Cuatro personas murieron luego de que una combi de transporte de pasajeros se despistara y cayera por un abismo de más de 500 metros en el distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho.

El accidente ocurrió la mañana del lunes 10 de agosto mientras la unidad realizaba una ruta que comprendía diferentes localidades de la zona y tenía previsto continuar hasta la ciudad de Ayacucho.

Una quinta persona sobrevivió al accidente y permanece gravemente herida en el Hospital Regional de Ayacucho, según la información disponible.

Combi terminó destruida en una zona de difícil acceso

El vehículo recorría la ruta que comprendía Andaraccay, Cuchicancha, Parccahuanca, Huamanccocha y Huancarama cuando ocurrió el accidente.

Posteriormente, el recorrido debía continuar hacia Huaychao y Acos Vinchos antes de llegar a la ciudad de Ayacucho.

Por circunstancias que todavía son investigadas, la combi salió de la vía y se precipitó por un abismo de más de 500 metros.

La unidad quedó completamente siniestrada en una zona de geografía accidentada, lo que dificultó el ingreso de los equipos de emergencia.

Rescatistas tardaron varias horas en llegar hasta la combi

Debido a la profundidad del abismo y las condiciones del terreno, las labores para alcanzar el lugar donde terminó el vehículo se prolongaron durante varias horas.

Los equipos de rescate finalmente lograron llegar hasta la unidad y recuperar los cuerpos de las cuatro personas fallecidas.

Las víctimas fueron identificadas como Vicente Reyes Peralta, Aurelia Prado Soto, Yeny Huamán Gutiérrez y Cristian Oscata, quien conducía el vehículo.

Después de las labores de recuperación e identificación, los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Ayacucho para las diligencias correspondientes.

Sobreviviente permanece grave en hospital de Ayacucho

El accidente dejó además una persona sobreviviente, quien fue trasladada al Hospital Regional de Ayacucho.

Según los primeros reportes, su estado de salud es grave y permanece bajo atención médica.

Las dificultades para acceder al lugar donde terminó la combi complicaron las labores posteriores al accidente.

¿Qué provocó el accidente en Acos Vinchos?

La causa del despiste todavía no ha sido establecida oficialmente.

Las primeras versiones señalan como posibles factores las condiciones de la carretera y un eventual exceso de velocidad. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada como causa del accidente.

La Policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para reconstruir los momentos previos a la caída y determinar por qué el conductor perdió el control de la unidad.

Pobladores cuestionan falta de ambulancia en Acos Vinchos

El accidente también volvió a poner en discusión las condiciones para atender emergencias en Acos Vinchos.

Pobladores de la zona cuestionaron que el centro de salud local no disponga de una ambulancia para trasladar rápidamente a pacientes que necesitan atención de mayor complejidad.

Según los testimonios recogidos tras el accidente, la ausencia de una unidad de emergencia y las dificultades geográficas habrían complicado el traslado hacia el Hospital Regional de Ayacucho.

Los vecinos aseguran que el establecimiento de salud permanece desde hace varios años sin una movilidad destinada a estas emergencias.