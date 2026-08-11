La escena era desgarradora. “¡Hijo, hijo, papi!”, gritaba Óscar Calixto Chamorro mientras se aferraba a su pequeño de 7 años. Minutos antes lo había visto con vida junto a su pareja, Verónica Solano Mirabal, cuando ambos continuaron su viaje rumbo a Huancayo en otro automóvil.

El padre había quedado atrás debido a una falla mecánica en su vehículo. Después de solucionar el desperfecto, retomó la carretera para alcanzar a su familia, pero en el camino se encontró con un accidente. Al acercarse, reconoció el automóvil en el que habían partido su pareja y su hijo.

Ambos habían fallecido.

Una falla mecánica separó a la familia antes del accidente

La familia viajaba con dirección a Huancayo cuando el vehículo de Óscar Calixto presentó una falla mecánica que les impidió continuar el recorrido.

En ese momento, Josel Carvajal Ledesma, de 22 años, se detuvo en la vía con su automóvil. Verónica Solano y su hijo de 7 años abordaron esa unidad para continuar hacia su destino, mientras Calixto permaneció intentando reparar su vehículo.

Fue la última vez que el padre los vio con vida.

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Auto chocó con una camioneta y un tráiler

Alrededor de las 8:30 a. m., cuando circulaba por el sector Yanachacra, en el distrito de Rosario, el automóvil conducido por Carvajal se vio involucrado en una violenta colisión con una camioneta y un tráiler.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 51+500 de la Carretera Central.

Los tres ocupantes del automóvil —el conductor de 22 años, Verónica Solano Mirabal y el niño de 7 años— fallecieron como consecuencia del impacto.

Padre reconoció el automóvil donde viajaba su familia

Sin conocer lo ocurrido, Óscar Calixto consiguió solucionar el desperfecto de su vehículo y volvió a ponerse en marcha para alcanzar a su pareja y a su hijo.

Durante el trayecto llegó hasta la zona donde había ocurrido el accidente y reconoció el automóvil en el que ambos habían continuado el viaje.

Calixto bajó de su vehículo y se acercó a la unidad siniestrada. Allí confirmó que su pareja y su pequeño hijo estaban entre las víctimas.

“¡Hijo, hijo, papi!”, gritaba el padre mientras sostenía al menor, en una escena registrada después del accidente.

Policía investiga las causas del choque

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Una de las hipótesis mencionadas inicialmente apunta a la velocidad con la que circulaban los vehículos; sin embargo, este factor todavía no ha sido confirmado como la causa del accidente.

Las investigaciones deberán establecer la dinámica del choque y las eventuales responsabilidades.