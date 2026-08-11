Un grupo de sujetos escapó a pie y dejó abandonado el vehículo en el que se desplazaba luego de ser descubierto dentro de una vivienda del distrito de Sapallanga, en la provincia de Huancayo, región Junín.

Según información preliminar, los sospechosos habrían ingresado al inmueble con la intención de sustraer pertenencias de valor. Su presencia fue advertida, lo que provocó que emprendieran la huida.

Sospechosos abandonaron vehículo durante la fuga

Los implicados intentaron retirarse a bordo de un taxi, pero otra unidad de mayor tamaño habría bloqueado su desplazamiento.

Ante esta situación y la presencia de vecinos de la zona, los sujetos abandonaron el automóvil y continuaron la fuga a pie con rumbo desconocido.

El vehículo dejado en el lugar tiene la placa W2T-326. En su interior fueron encontradas herramientas y otros objetos, cuya procedencia y posible relación con el hecho deberán ser determinadas por las autoridades.

Vecinos reaccionaron ante presunto intento de robo

La presencia de los sospechosos generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes reaccionaron ante lo ocurrido y habrían dificultado la salida del vehículo.

Hasta el momento, con la información disponible, no se ha precisado la identidad ni el número exacto de personas involucradas en el hecho.

Tampoco se ha confirmado si los sospechosos lograron sustraer pertenencias de la vivienda antes de escapar.

Vehículo quedó abandonado en Sapallanga

El automóvil de placa W2T-326 constituye uno de los principales elementos que podrían contribuir a esclarecer el caso y determinar quiénes lo utilizaron antes de abandonarlo.

Corresponderá a las autoridades establecer la propiedad del vehículo, verificar los objetos encontrados en su interior e identificar a las personas involucradas en el presunto intento de robo.