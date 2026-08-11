La cantautora peruana Bettine Solf, radicada en Londres, lanzó su nuevo álbum “Groundhog Day”, una producción desarrollada entre Perú y Reino Unido que explora su experiencia migratoria y su reconexión con sus raíces peruanas.

El disco fue grabado entre 2023 y 2025 en dos ciudades vinculadas a la trayectoria reciente de la artista: Lima, donde trabajó en el estudio Humanimal, y Londres, donde parte del proceso se desarrolló en Abbey Road Institute.

El recorrido entre ambas ciudades también influyó en las historias que componen el álbum, centradas en temas como la migración, los vínculos personales, las despedidas, la distancia familiar y la construcción de un nuevo hogar.

“Groundhog Day”: la canción que da nombre al disco

“Groundhog Day” es también el título del más reciente sencillo de Solf. La canción aborda la repetición de acontecimientos y la sensación de permanecer dentro de ciclos que vuelven una y otra vez.

Su propuesta sonora incorpora referencias a técnicas de producción asociadas con la música de la década de 1970.

Entre ellas figura un enfoque para la grabación de batería inspirado en el método desarrollado por el ingeniero y productor británico Glyn Johns, conocido por sus trabajos con diferentes artistas y bandas de rock, entre ellas Led Zeppelin.

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El Carnaval de Cajamarca aparece en el nuevo álbum de Bettine Solf

Uno de los elementos peruanos incorporados en el sencillo “Groundhog Day” aparece tanto al inicio como al final de la canción.

La producción utiliza una reinterpretación del Carnaval de Cajamarca, estableciendo un vínculo entre una expresión musical tradicional peruana y la propuesta contemporánea desarrollada por Solf.

Esta combinación se relaciona con uno de los conceptos que atraviesa el álbum: la experiencia de vivir entre Perú e Inglaterra y la búsqueda de conexiones entre ambos espacios.

“Groundhog Day representa una etapa de transición: el recorrido entre muchos años de vida como inmigrante en Londres y el proceso de volver a conectar con mis raíces peruanas”, explicó la cantautora.

Un disco desarrollado entre Perú e Inglaterra

Solf contó que comenzó a escribir el álbum junto al músico Chris Farfan hacia el final de la pandemia. Entre las primeras canciones desarrolladas durante ese proceso estuvieron “NN” y “Landing”.

Posteriormente, tras establecerse nuevamente en Londres e iniciar estudios de Producción Musical en Abbey Road Institute, continuó trabajando en nuevas composiciones.

“Las canciones hablan de la experiencia de vivir entre dos países: los viajes, los vínculos amorosos, las despedidas, la distancia con la familia, las pérdidas y la necesidad de seguir adelante mientras se construye un nuevo hogar”, señaló.

Según la información proporcionada por su equipo, la artista tiene previsto presentar el material en próximos conciertos en Inglaterra.

Músicos de Perú, Brasil e Inglaterra participaron en el álbum

La producción de “Groundhog Day” reunió a músicos y colaboradores vinculados con diferentes escenas musicales.

Entre los participantes mencionados se encuentran Chris Farfan, Renzo Solano, Rafo Arbulú, Bruno Motta, Luis Felber, Carolina Araoz, Isaac Proctor, Erika Hibon, Ryan Zweng, Belle García y Gunter Brenner.

El proyecto también incorporó colaboraciones en su propuesta visual. Para el vestuario de la portada participaron Ikrea y las diseñadoras peruanas Nayú Vásquez y Yesli Lino Witting.

Las presentaciones del proyecto realizadas en Londres contaron además con la colaboración de la peruana Sumy Kujon.

Embajada del Perú realizó prelanzamiento en Reino Unido

Antes de la publicación del disco, la Embajada del Perú en el Reino Unido organizó una presentación previa del álbum con invitados vinculados a la industria musical británica y la educación artística.

El embajador peruano Ignacio Higueras destacó durante la actividad la combinación entre música contemporánea e identidad presente en el proyecto.

“El álbum de Bettine es un ejemplo maravilloso de cómo la música contemporánea puede mantener profundas raíces identitarias y, al mismo tiempo, hablar un lenguaje universal”, señaló Higueras.

El videoclip de “Groundhog Day” se encuentra disponible en YouTube y la canción, junto con el álbum, fue distribuida en plataformas musicales.