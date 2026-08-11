Tras la difusión de un ‘ampay’ en el que Jean Paul Gabeteau aparece besando a su expareja, Analía Jiménez, Silvia Cornejo confirmó el fin de su relación con el empresario. La exconductora comunicó la decisión en vivo durante el programa ‘Amor y Fuego’.

La separación se produce tras 11 años juntos y casi dos años de matrimonio. Cornejo y Gabeteau se casaron en noviembre de 2024 y tienen un hijo en común.

Cornejo contó en una comunicación telefónica con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre que se enteró del ‘ampay’ pocos minutos antes de la emisión. La exmodelo admitió que las imágenes la afectaron profundamente.

“Me cayó como un balde de agua fría”, manifestó Cornejo.

Durante la conversación, Silvia Cornejo sorprendió al revelar que está embarazada de su segundo hijo con Jean Paul Gabeteau. La exconductora señaló que esta situación no modificará su decisión de poner fin a su matrimonio.

“ Sí, estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él ”, aseguró.

Pese al embarazo, la exmodelo dejó claro que ha decidido cerrar definitivamente esta etapa de su vida. “Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos”, expresó.