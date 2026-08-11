La Fuerza Aérea del Perú (FAP) advirtió sobre los riesgos existentes en el terreno seleccionado para la misa del papa León XIV en Chiclayo. En un oficio emitido el pasado 20 de julio de 2026, la institución señaló que el predio del Parque Industrial de Eten funcionó años atrás como un polígono de tiro aéreo y terrestre.

Según la institución armada, existe la posibilidad de que el subsuelo del área albergue pertrechos militares y municiones sin detonar.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, descartó cambiar de escenario la liturgia que encabezará el papa León XIV. La autoridad regional estimó que más de un millón de personas llegarán al lugar para participar en el evento religioso, programado para noviembre de 2026.

Las autoridades locales ordenaron mantener aislada el área afectada mientras el Ejército del Perú continúa con las evaluaciones del terreno.

Un informe técnico de la Fuerza Aérea del Perú, remitido a las autoridades regionales, señala que el polígono de Eten fue utilizado durante años por las Fuerzas Armadas para realizar prácticas con armamento.

El Gobierno Regional de Lambayeque coordinó con las instituciones militares una serie de acciones técnicas para inspeccionar el Parque Industrial de Eten. Como parte de estas labores, se dispuso que personal especializado continúe de manera permanente con la verificación del perímetro militar.

Como parte de las medidas de seguridad previas a la ceremonia, el Ejército del Perú realiza labores de rastreo en el terreno.

Las autoridades regionales ratificaron que el informe de la Fuerza Aérea del Perú no implica la suspensión de la actividad papal. Asimismo, la gestión regional mantiene delimitada el área como medida preventiva para evitar incidentes entre los feligreses que acudirán al norte del país.

Para reducir cualquier riesgo durante la Misa Papal, el Gobierno Regional restringió totalmente el acceso a las zonas de mayor peligro del polígono de Eten, donde antiguamente se realizaban maniobras de disparo.

El Gobierno Regional de Lambayeque aisló 2,000 hectáreas del predio para impedir el ingreso de la población a los cuadrantes que se encuentran en proceso de evaluación.

El gobernador regional Jorge Pérez Flores explicó cómo se distribuirá el área destinada a la reunión multitudinaria. “La sugerencia es que el proceso de evaluación no se detenga. Ya el Ejército está trabajando ahí 24/7, sino que, además, todo ese perímetro no va a ser utilizado absolutamente por nadie”, aseguró la autoridad.

El Gobierno Regional habilitó 1,000 hectáreas para la misa, con una capacidad prevista de hasta un millón quinientos mil asistentes.

El escenario de la misa será instalado fuera del perímetro restringido por las unidades militares, informó la autoridad. Según la administración regional, el área habilitada es suficiente para albergar a la cantidad de feligreses prevista.