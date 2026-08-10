Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia, la subdirectora de Preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Catherine Palacios, exhortó a la población peruana a reforzar sus medidas de prevención y participar en el segundo simulacro nacional multipeligro del año.

En una entrevista con Canal N, Palacios recordó que el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico y posee diversas fallas geológicas, condiciones que hacen posible que se registre un sismo de gran intensidad en cualquier momento.

Ante el riesgo de un sismo de gran intensidad, la funcionaria recomendó a las familias adoptar medidas preventivas, como elaborar un plan familiar de emergencia, identificar las zonas seguras de sus viviendas y definir rutas de evacuación. También instó a retirar objetos que puedan caer o dificultar una eventual salida.

Asimismo, resaltó la necesidad de que la población identifique las zonas seguras externas determinadas por cada municipalidad y participe activamente en los simulacros para familiarizarse con las rutas y procedimientos de evacuación.

Aunque el país cuenta con una normativa de construcción sismorresistente, la informalidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo, advirtió Palacios. De acuerdo con cifras de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), citadas por la funcionaria, cerca del 80% de las viviendas son informales y aproximadamente la mitad de ellas presenta una alta vulnerabilidad ante un sismo de gran intensidad.

Frente a esta situación, Palacios recomendó recurrir a profesionales especializados tanto para la elaboración de planos como para la construcción de viviendas. Asimismo, instó a la población a evitar establecerse en zonas identificadas como de alto riesgo.

Por otro lado, Palacios informó que, según datos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), cerca de 4,8 millones de personas de la costa central, entre Áncash e Ica, residen en zonas de muy alto riesgo frente a sismos. A esta cifra se suman otros 5,6 millones de habitantes que viven en áreas calificadas como de riesgo alto.

Finalmente, Palacios anunció que el segundo Simulacro Nacional Multipeligro de 2026 se desarrollará este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. La jornada se llevará a cabo en 18 departamentos, incluida la provincia constitucional del Callao, donde se pondrán en práctica protocolos de respuesta ante sismos y peligros asociados, entre ellos tsunamis, incendios, aludes y aluviones.

En el norte del país, los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas simularán situaciones de emergencia asociadas a lluvias intensas, inundaciones, huaicos y aluviones, como parte de la preparación ante posibles efectos del fenómeno El Niño.

La representante del INDECI exhortó a la población a sumarse al simulacro desde sus hogares, centros laborales o instituciones educativas, con el objetivo de practicar las rutas de evacuación, reconocer las zonas seguras y familiarizarse con los sistemas de alerta, así como con el servicio de mensajería de voz 119.