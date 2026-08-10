Un total de 46 puntos críticos en ríos y quebradas de Arequipa, identificados con niveles de peligro “muy alto” y “alto”, permanecen sin acciones de intervención, según un operativo de la Contraloría General de la República. La situación podría poner en riesgo a 5 mil 249 habitantes, 385 viviendas, 18 instituciones educativas, cuatro establecimientos de salud y vías de comunicación.

El informe de la Contraloría corresponde al operativo de control “Descolmatación y limpieza de ríos y quebradas”, realizado entre el 3 y el 9 de julio a nivel nacional, con el objetivo de verificar las acciones preventivas frente a las lluvias intensas y los peligros asociados al fenómeno El Niño.

En Arequipa se revisaron 89 Fichas Técnicas Referenciales (FTR) remitidas al Gobierno Regional y a las municipalidades para intervenir sectores considerados críticos. De este total, 43 ya habían iniciado su ejecución, mientras que las otras 46 permanecían sin acciones.

La falta de intervención resulta preocupante debido a que estos puntos fueron identificados por su exposición a peligros como inundaciones, huaicos y erosión fluvial. De concretarse lluvias intensas, los sectores identificados podrían afectar a población, viviendas y servicios esenciales.

MÁS DE MIL FICHAS SIN PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL

El problema también se presenta en otras regiones del país. De las 1.546 Fichas Técnicas Referenciales recibidas por gobiernos regionales y locales para ejecutar trabajos en puntos críticos, 1.096 no tenían requerimientos presupuestales formulados para ejecutar las intervenciones propuestas.

La Contraloría identificó a nivel nacional 449 situaciones adversas relacionadas principalmente con la gestión del financiamiento y la ejecución de trabajos en puntos críticos con niveles de peligro “muy alto” y “alto”.

Las FTR fueron elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como parte de las acciones de prevención ante la temporada de lluvias. Estos documentos contienen información sobre la ubicación de los sectores vulnerables, el nivel de peligro, la población y otros elementos expuestos, además de una propuesta técnica y un presupuesto estimado para realizar las intervenciones.

El informe advierte que la falta de financiamiento y ejecución de estos trabajos podría dejar expuestos a diversos sectores ante una eventual temporada de lluvias intensas, especialmente aquellos que ya fueron identificados previamente como puntos críticos.