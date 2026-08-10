Tras una intensa búsqueda de 20 días, las autoridades y familiares confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Miguel Salomón Ordóñez Quispe, un adulto mayor de 75 años que se encontraba desaparecido en la ciudad de Puno.

El lamentable hallazgo ocurrió en el sector de Huaje, donde el cadáver fue localizado dentro de un canal ubicado cerca de la línea férrea. Hasta el lugar se llegaron efectivos policiales y los parientes de la víctima, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al momento de realizar el reconocimiento de los restos.

De acuerdo con la información brindada por sus familiares, el anciano padecía de problemas de memoria vinculados al Alzheimer. Esta condición médica habría provocado su desorientación tras salir de su vivienda el pasado 21 de julio, día en que se le vio por última vez antes de que sus seres queridos iniciaran una incansable campaña para ubicarlo.

Mientras la familia afronta un duelo irreparable, las autoridades continúan con las diligencias de ley para esclarecer las causas del deceso.