Dos trabajadores murieron luego de quedar atrapados por un desprendimiento de rocas dentro de un socavón ubicado en el sector Cahuapaza, distrito de Palca, provincia de Lampa, en Puno. El hecho fue reportado a la Policía, que acudió al lugar para verificar lo ocurrido y realizar las primeras diligencias.

Según el reporte de RPP, las víctimas fueron identificadas como Víctor Mamani, de 22 años, quien se desempeñaba como ayudante perforista, y Luis Quispe Luza, de 44 años, maestro perforista. Según el encargado del sector, Luis Marcelo Alberto, ambos quedaron bajo los escombros generados por el desprendimiento ocurrido dentro de la mina.

La emergencia fue comunicada a las autoridades por la supervisora de Relaciones Comunitarias de la empresa minera. Tras recibir el aviso, efectivos del Puesto de Auxilio Rápido de Palca se trasladaron hasta el centro de labores para constatar la situación.

Luego de las diligencias realizadas en el lugar, el fiscal penal de turno de Lampa autorizó el levantamiento de los cuerpos. Los restos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal de Juliaca para que se practiquen las necropsias de ley.

Las circunstancias que provocaron el desprendimiento de las rocas todavía son materia de investigación. La Policía Nacional continuará con las diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades que correspondan.