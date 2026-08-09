Una multitud de vecinos del distrito de Miraflores, en la provincia de Huamalíes, protestaron contra el alcalde Carlos Carhuapoma Ramos y lo obligaron a recorrer las calles de la localidad vestido con una pollera. La medida fue parte de una jornada de reclamos por el incumplimiento de obras y compromisos que los pobladores atribuyen a la gestión municipal.

Los residentes cuestionaron que varios proyectos ofrecidos durante la campaña electoral todavía no se hayan concretado. Entre sus principales demandas figuran obras relacionadas con los servicios de agua y desagüe, además de la ejecución de carreteras y locales comunales.

Los manifestantes también exigieron respuestas sobre los compromisos asumidos por la autoridad durante su gestión. Según los pobladores, la falta de avances en estos proyectos motivó el rechazo expresado durante la protesta.

En medio de la movilización, los vecinos colocaron una pollera al alcalde y le pidieron que recorriera la plaza y las calles del distrito con esta prenda. Según explicó uno de los participantes, inicialmente habían planteado que la autoridad realizara el recorrido montado en un burro, pero descartaron esa opción después de que Carhuapoma Ramos aceptara vestir la pollera.

El alcalde se colocó la prenda y caminó junto con los manifestantes por las calles de la localidad. El episodio ocurrió durante la protesta y quedó registrado como parte de las acciones realizadas por los pobladores para expresar su rechazo a la gestión municipal.

¿Cuándo comenzó la protesta?

La movilización comenzó el lunes 3 de agosto y reunió a alrededor de 150 vecinos y comuneros frente al local de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Los participantes permanecieron en la zona para exigir que sus pedidos fueran atendidos y obtener respuestas de la autoridad edil.

Ante la concentración de pobladores, un contingente de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía se trasladó desde Huánuco para reforzar la seguridad en el distrito. La presencia policial estuvo vinculada a la necesidad de mantener el orden durante la jornada de protesta.