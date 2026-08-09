ADT de Tarma volvió a dejar escapar una victoria que parecía tener en el bolsillo. El Vendaval Celeste igualó 1-1 de visita ante UTC por el Torneo Clausura, en un partido donde mostró mejoría, pero terminó pagando caro una desconcentración en el tramo final. El cuadro tarmeño afrontó el duelo con tres bajas: John Narváez, Víctor Cedrón y Joao Rojas.

El técnico Francisco Usúcar apostó por un 4-2-3-1, pero una lesión tempranera de Aldair Rodríguez obligó a mover las piezas y mandó al campo a Hernán “Charapa” Rengifo, formando dupla de ataque. El conjunto cajamarquino tuvo ocasiones y marcó dos veces en la primera mitad, pero ambos tantos fueron anulados por faltas y posición adelantada.

ADT también tuvo la suya. A los 48’, Rengifo quedó solo frente al arquero Ignacio Barrios, pero su cabezazo se fue desviado.

En el complemento

El premio llegó a los 67’. Jhojan Garcilazo desbordó y asistió a Jeremy Canela para clavar el balón y poner el 1-0. ADT tuvo el segundo en los pies de Garcilazo a los 83’, pero Barrios evitó la caída de su arco.

Cuando el triunfo parecía cocinado, llegó el golpe a los 97‘. El árbitro David Huamaní recibió una alerta del VAR, Ojeda tuvo un forcejeo con Camacho, quien terminó cayendo dentro del área del penal. Tras la revisión, efectivamente se sancionó penal a favor de UTC de Cajamarca y el jugador Marcos Lliuya no perdonó desde los doce pasos para decretar el 1-1.

Acaba con bronca

Otra vez la bronca se hizo presente en el cierre. El partido terminó caliente y con bronca: Joaquín Pereyra del ADT, e Ignacio Barrios, de UTC, fueron expulsados tras un enfrentamiento en el que tuvo que intervenir la Policía Nacional. Ambos demoraron en abandonar el terreno de juego por lo que en el recuento de minutos se tuvo que alargar el partido. El UTC aprovechó el tiempo para conseguir la igualdad.