Un nuevo sismo volvió a remecer Chupaca la noche de este sábado 8 de agosto. Según el IGP, el movimiento tuvo magnitud 4.3, ocurrió a las 11:05 p. m., tuvo una profundidad de 11 kilómetros y su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Chupaca. La intensidad máxima fue de III en Chupaca.

El movimiento se suma a la actividad sísmica registrada en Junín en los últimos días. El jueves 6 de agosto, a la 1:57 p. m., un sismo de magnitud 5.0 tuvo epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca y alcanzó intensidad V en esa ciudad.

La secuencia continuó el viernes 7 de agosto, cuando otro movimiento de magnitud 4.4, a 11 kilómetros de profundidad, volvió a tener como referencia la zona de Chupaca. Y este sábado a las 9:02 de la noche se registró el nuevo evento de 3.8 seguido del último a las 11:05 de la noche de 4.3.

La reiteración de movimientos mantiene en alerta a pobladores del sur del valle del Mantaro, especialmente en las zonas que todavía afrontan los efectos del sismo del 18 de julio. El IGP mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la zona.