El personal del Área de Policía Fiscal de Juliaca asestó un duro dolpe al contrabando al incautar mercadería valorizada en más de 1.7 millones de soles.

La intervención se realizó en inmediaciones del jirón Babilonia, urbanización Ciudad de Dios de Juliaca, donde fue intervenido un vehículo mayor que transportaba presunta mercancía de procedencia extranjera.

Los productos de procedencia extranjera consiste en cigarrillos de la marca “Golden Beach”, papel higiénico, aceite comestible de soya, bebida carbonatada (gaseosa) y otros productos valorizada preliminarmente en S/ 1 700 000.

Durante el traslado hacia los almacenes de SUNAT-Aduanas, se registraron incidentes y actos de obstrucción por parte de algunas personas. El personal policial refirió que actuó conforme a sus competencias, garantizando la continuidad del procedimiento y el traslado seguro de la mercancía.

Asimismo, durante las diligencias preliminares se obtuvo información sobre una presunta vinculación del vehículo con la organización denominada “Los Tercos Locos de los Andes”, aspecto que será materia de investigación por las autoridades competentes.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso las diligencias correspondientes. La mercancía y el vehículo fueron trasladados a los almacenes de SUNAT-Aduanas para las acciones de ley.