Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias y desastres naturales, personal especializado del Ministerio del Interior llegó a la ciudad de Trujillo para desarrollar una jornada de capacitación y reentrenamiento dirigida al personal policial de salvataje y rescate.

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La preparación busca reforzar las técnicas y procedimientos de intervención ante situaciones de emergencia, especialmente frente a posibles escenarios asociados al Fenómeno El Niño, permitiendo contar con efectivos mejor preparados para proteger y auxiliar a la población.

De esta manera, la Región Policial La Libertad continúa fortaleciendo la preparación de su personal para responder de manera oportuna y eficaz ante cualquier emergencia.