Debido a un presunto desperfecto mecánico el conductor de un tráiler se despistó y terminó por estrellarse contra la fachada de una vivienda situada en la avenida Intipata del sector Nueva Esperanza, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo.
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Personal del serenazgo de la comuna de Huanchaco llegaron al lugar del accidente y afortunadamente solo constataron que hubo daños materiales en el vehículo y en el frontis de la casa.
Cabe indicar que en el momento que sucedió el siniestro, los propietarios del inmueble no se encontraban en su interior.
El tráiler y el conductor, cuya identidad no fue revelada, fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.
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