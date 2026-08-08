Alrededor de 80 pobladores del barrio Unión Progreso, en el sector de Soccos, distrito de Chupuro, evalúan abandonar sus viviendas debido al temor de nuevos deslizamientos de rocas tras los recientes sismos registrados en la región Junín. Las familias, entre ellas niños y adultos mayores, vienen coordinando su traslado hacia una zona que consideran más segura.

Uno de los pobladores señaló que la salida podría concretarse entre este sábado y domingo, por lo que solicitaron apoyo para el transporte de las familias, sus pertenencias e incluso sus animales. Según relató, durante la noche anterior fueron testigos de nuevos desprendimientos de rocas, lo que incrementó el temor entre los vecinos.

La preocupación se intensificó luego del accidente ocurrido el viernes en la misma zona, cuando una roca cayó sobre una camioneta y provocó la muerte del conductor. Otras tres personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas.

Los pobladores también señalaron que varias viviendas presentan afectaciones a consecuencia del sismo y que los constantes movimientos mantienen atemorizados a los menores de edad. Por ello, consideran que trasladarse temporalmente sería la alternativa más segura para proteger a sus familias.

Además, una de las pobladoras explicó que la actividad agrícola constituye una de las principales fuentes de sustento de las familias. Sin embargo, los deslizamientos también habrían afectado las tuberías que conectan con el reservorio, generando preocupación por el abastecimiento de agua necesario para sus cultivos.

Las familias esperan que las autoridades puedan facilitar el transporte y brindarles una alternativa segura mientras persista el riesgo de nuevos desprendimientos en la zona.