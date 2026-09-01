Una unidad de rescate de la Policía Nacional (PNP) impactó esta noche contra la estructura de un puente peatonal en la estación Javier Prado del Metropolitano. Tras el choque, el vehículo se despistó y varios agentes policiales resultaron heridos.

El accidente se habría originado cuando el brazo telescópico que era trasladado en la tolva de la unidad impactó contra la estructura del puente peatonal.

La fuerza del impacto desestabilizó la camioneta de la PNP, que terminó despistándose en la vía exclusiva del Metropolitano. Debido al accidente, unidades de bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia.

Aunque el reporte de las autoridades de salud aún es preliminar, varios agentes policiales heridos fueron trasladados al centro médico más cercano para recibir atención de emergencia.

Al momento del accidente, los agentes se desplazaban a bordo de la unidad con sus uniformes reglamentarios y cascos blancos de seguridad.

Además de dejar varios agentes policiales heridos, el impacto ocasionó el desprendimiento de parte de la estructura de concreto del puente peatonal, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la calzada.

Ante lo ocurrido, personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) llegó al lugar para registrar los daños materiales ocasionados por el impacto y retirar los restos que quedaron esparcidos en la vía pública.

El accidente afectó la circulación en la vía exclusiva del Metropolitano, en el sentido norte-sur, generando mayores demoras en el tramo comprendido entre San Isidro y Miraflores.

🚨 #ATUInforma | Debido a un incidente con un vehículo de auxilio policial registrado a la altura de la estación Javier Prado del Metropolitano, los buses continúan circulando, aunque con tránsito lento en el sentido de San Isidro a Miraflores. pic.twitter.com/zWzJjDNDuv — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 1, 2026