La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó sus “más sentidas condolencias y solidaridad” a los familiares de las cuatro víctimas mortales del crimen ocurrido durante el secuestro de un empresario minero en Trujillo, región La Libertad.

A través de su cuenta en X, la mandataria reconoció públicamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) por su “rápida y firme respuesta” frente a este “repudiable crimen”. Asimismo, confirmó que las acciones desplegadas permitieron capturar a cuatro presuntos implicados y liberar al ciudadano que permanecía secuestrado.

“ No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza ”, afirmó la jefa de Estado.

Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo.



Mi reconocimiento a nuestra @PoliciaPeru por su rápida y firme respuesta en este caso. Cuatro presuntos implicados en este… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 31, 2026

Trujillo: Capturan a los implicados del asesinato de cuatro personas y liberan a empresario secuestrado

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó la liberación de Jens Lara Tantaquilla, quien permanecía secuestrado desde la madrugada del último domingo en Trujillo. Según explicó el titular del sector, la Policía Nacional logró ubicar al empresario tras realizar diversas diligencias para dar con su paradero.

Belaúnde indicó que el empresario ya se encuentra junto a sus familiares, luego del operativo desplegado por las fuerzas del orden desde la mañana de ayer.

Durante el operativo, los agentes policiales detuvieron a los cuatro ocupantes de la camioneta utilizada para perpetrar el secuestro, quienes son señalados como los presuntos autores materiales del rapto. Entre ellos se encuentra el sujeto acusado de disparar contra las cuatro personas que acompañaban a la víctima al momento del ataque.

En ese sentido, las autoridades capturaron al presunto operador logístico de la organización, quien habría coordinado con integrantes de Los Pulpos que se encuentran fuera del país para obtener uniformes, armas y otros implementos empleados en el hecho delictivo.

Los cinco intervenidos fueron ubicados en los distritos de El Porvenir y Chepén. Se trata de Frank Junior Quezada Cruz (23), alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quezada (19), “Juliacho”; César Iván García Rivera (20); Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19), “Folo”; y José Miguel Cherrepe Dávila (18), “Ares”.

Según información policial, todos registran antecedentes y varios de ellos cuentan con requisitorias vigentes.

La Policía Nacional señala que los operativos desplegados tras el secuestro permitieron identificar y detener a presuntos integrantes de la banda. De acuerdo con la información policial, las intervenciones ejercieron presión sobre los captores, quienes finalmente decidieron liberar al empresario.

El empresario fue ubicado en Víctor Larco, cerca de la zona donde reside en Trujillo. Tras ser encontrado, quedó bajo resguardo policial mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo su liberación.