La violencia escolar continúa siendo una preocupación en las instituciones educativas de Huancayo. El Colegio Salesiano Don Bosco y la Institución Educativa María Inmaculada reportaron un total de seis casos y vienen reforzando sus protocolos de atención, así como las acciones preventivas dirigidas a sus estudiantes.

Según información del Ministerio de Educación (Minedu), en la región Junín se han registrado 620 casos de violencia escolar en lo que va de 2026, cifra que mantiene en alerta a las comunidades educativas.

Activan protocolos

Hilda García Poma, encargada de la dirección del Colegio Salesiano Don Bosco, informó que hasta la fecha se han reportado tres casos de violencia en la institución. Precisó que se trata de incidencias que no corresponden a hechos de gravedad extrema.

“Estas incidencias no corresponden a hechos considerados fuertes o de gravedad extrema”, indicó.

Ante estas situaciones, el colegio activa los protocolos de convivencia escolar a través del SíseVe, plataforma del Ministerio de Educación destinada al reporte y atención de casos de violencia escolar. Cuando la complejidad del caso lo requiere, este es derivado al comité correspondiente, además de solicitarse el acompañamiento y compromiso de los padres de familia.

Como parte de la prevención, el colegio también desarrolla campañas permanentes mediante su taller de psicopedagogía, con el propósito de fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes.

Conflictos fuera del colegio

En la Institución Educativa María Inmaculada, el director William Antonio Chacón Robles informó que se han registrado aproximadamente tres casos durante julio y agosto.

“Estas situaciones de conflicto se generan fuera del establecimiento educativo”, explicó el director.

Frente a estos hechos, la institución viene implementando medidas preventivas y formativas, entre ellas charlas, fortalecimiento de las normas de convivencia y actividades destinadas al desarrollo de habilidades sociales.

El objetivo es brindar a las estudiantes herramientas que les permitan prevenir situaciones de conflicto y evitar conductas disruptivas relacionadas con la violencia.

Estas acciones también se desarrollan de manera articulada con otras siete instituciones educativas, con la finalidad de reforzar las estrategias de prevención y reducir la aparición de nuevos casos.