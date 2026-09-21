El distrito de San Clemente (Pisco) viene siendo intervenido con un importante proyecto vial impulsado por el Gobierno Regional de Ica, que contempla la pavimentación integral de 100 calles, además de la construcción y mejoramiento de espacios peatonales.

Pistas y veredas

La obra, denominada Megaproyecto Vial del Grupo 5, considera más de 120 mil metros cuadrados de pavimento asfáltico y la construcción de aproximadamente 45 mil metros cuadrados de veredas. Estas incluirán rampas para accesibilidad universal, sardineles y señalización.

El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, destacó el impacto que tendrá la intervención en la población de San Clemente, distrito considerado un punto estratégico debido a su conexión con la costa peruana y el interior del país mediante la Panamericana Sur y la vía Los Libertadores Wari. Se invierte más de 52 millones de soles.

La autoridad regional señaló que la ejecución del proyecto permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad en los sectores intervenidos y reducir la presencia de polvo en las calles, situación que afecta especialmente a niños y adultos mayores.

Asimismo, sostuvo que las nuevas vías facilitarán el desplazamiento de servicios de emergencia, como ambulancias y serenazgo, además de contribuir a la recuperación de áreas verdes y a la revalorización de las viviendas ubicadas en las zonas beneficiadas.

Otro de los componentes señalados por el Gobierno Regional de Ica es la generación de movimiento económico local mediante la contratación de mano de obra del propio distrito, como parte de la ejecución del megaproyecto.

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