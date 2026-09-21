La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) investiga 17 casos de violencia sexual contra escolares en los que estarían involucrados servidores públicos, entre profesores, auxiliares y personal administrativo. El gerente regional de Educación, Marco Choque, informó que estos trabajadores se encuentran sometidos a procesos de investigación y sanción.

Los 17 casos forman parte de los 117 reportes de violencia sexual registrados durante este año en la región. A su vez, esta cifra está comprendida dentro de las 775 denuncias de violencia escolar reportados por la GREA, que incluyen agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

PROCESOS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Choque explicó que cuando la denuncia de violencia sexual involucra a un servidor de una institución educativa, se adoptan medidas inmediatas. El trabajador es separado de sus funciones, puesto a disposición de la UGEL correspondiente y se inicia el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades.

En tanto, los casos de violencia entre estudiantes son atendidos mediante los cinco protocolos establecidos por el Ministerio de Educación. Estos contemplan acciones reparadoras frente a situaciones de violencia física, psicológica, bullying, violencia sexual y hechos que involucren el uso de armas.

El gerente regional señaló que las acciones reparadoras buscan involucrar tanto al estudiante como a sus padres de familia, debido a que la formación no corresponde únicamente a la escuela. También consideró necesario que las medidas frente a la violencia sean analizadas dentro de todo el marco normativo de convivencia escolar.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación evalúa modificar las normas de convivencia para permitir nuevamente la expulsión definitiva de estudiantes que cometan faltas graves o incurran en situaciones de indisciplina severa. La propuesta busca cambiar el actual esquema que prioriza las acciones correctivas y reparadoras para los escolares.