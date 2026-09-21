La seguridad ciudadana en la ciudad de Lima fue declarada en situación de emergencia y de interés metropolitano, con el objetivo de reforzar la prevención, el control y la respuesta ante las amenazas que afectan a la capital.

La medida de urgencia regirá durante 60 días calendario, según lo dispuesto en la Ordenanza N.° 2856, publicada ayer en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El documento, además, señala que durante la declaratoria, la comuna podrá fortalecer la capacidad operativa del serenazgo y los sistemas de videovigilancia.

Asimismo, en el marco de la declaratoria, se podrá adquirir bienes y servicios, contratar consultorías de obra y ejecutar intervenciones necesarias para mitigar riesgos o atender situaciones urgentes relacionadas con la seguridad ciudadana.

Controles

La ordenanza permite, además, optimizar la gestión de contrataciones mediante procedimientos de selección no competitivos por causal de emergencia, de acuerdo con la Ley N.° 32069 y su reglamento.

En tanto, se podrán suscribir convenios con entidades públicas y privadas para obtener el indispensable apoyo logístico y tecnológico.

El cumplimiento estará a cargo de la Gerencia Municipal Metropolitana, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Oficina de Logística y otros órganos competentes.

El Órgano de Control Institucional realizará acciones de control concurrente para supervisar la medida.

La ordenanza invoca a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior, las municipalidades distritales, los comités regional y distritales de seguridad ciudadana (Coresec y Codisec), así como a la sociedad civil organizada y la ciudadanía, a coordinar esfuerzos.