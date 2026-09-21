El debate electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empieza este lunes 21 de septiembre con la participación de 13 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La segunda fecha está programada para el martes 22 y reunirá a los otros 13 candidatos inscritos para la contienda.

Ambas jornadas se realizarán en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El formato establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contempla cuatro bloques destinados a la exposición de propuestas, el intercambio entre participantes, las consultas ciudadanas y los mensajes finales.

¿Cómo se dividirá la jornada?

BLOQUE 1 Presentación 1 minuto 30 segundos para que cada candidato presente su visión y principales propuestas para Lima. BLOQUE 2 Interacción 3 minutos para formular preguntas, responder y contrastar propuestas con otros candidatos definidos por sorteo. BLOQUE 3 Preguntas ciudadanas El JNE recibió 4.921 preguntas mediante “Pregúntale a tu candidat@”. Dos serán seleccionadas para esta etapa. BLOQUE 4 Mensaje final 1 minuto 30 segundos para que cada participante cierre su intervención y exponga su mensaje ante los electores.

¿Quiénes participan hoy?

La primera jornada contará con 13 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El orden establecido para sus intervenciones será el siguiente:

Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero

Samir Frank Quispe Caballero Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli

Ricardo Belmont Cassinelli Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca

Carlos Bruce Montes de Oca Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés

Victoria Betzabé La Cruz Garcés Frepap: Segundo Valdez Zavala

Segundo Valdez Zavala Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro

Elio Fernando Riera Garro Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez

Sandro Caller Gutiérrez Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez

Flor de María Hurtado Valdez Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar

Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino

Luis Alberto Huette Tolentino Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué

Susel Ana María Paredes Piqué Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera

Daniel Belizario Urresti Elera Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

El intercambio de propuestas se realizará mediante grupos definidos a través de un sorteo previo. Las duplas y ternas establecidas para esta parte son:

DUPLA 1 Partido Patriótico del Perú Sandro Caller Gutiérrez VS Podemos Perú Daniel Urresti Elera DUPLA 2 Alianza para el Progreso Elio Fernando Riera Garro VS Partido Político Pueblo Consciente Luis Alberto Huette Tolentino DUPLA 3 Tierra Verde Yehude Simon Munaro VS Somos Perú Carlos Bruce Montes de Oca DUPLA 4 Partido Morado Victoria Betzabé La Cruz Garcés VS Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Cassinelli DUPLA 5 Frepap Segundo Valdez Zavala VS Ahora Nación Susel Ana María Paredes Piqué TERNA ESPECIAL Juntos por el Perú Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar VS Partido Demócrata Verde Flor de María Hurtado Valdez VS Batalla Perú Samir Frank Quispe Caballero

El segmento 3A estará compuesto por duplas y ternas que responderán las consultas seleccionadas de la campaña impulsada por el organismo electoral. La distribución prevista para este espacio es la siguiente:

DUPLA 1 Frepap Segundo Valdez Zavala VS Podemos Perú Daniel Urresti Elera DUPLA 2 Alianza para el Progreso Elio Fernando Riera Garro VS Partido Patriótico del Perú Sandro Caller Gutiérrez DUPLA 3 Somos Perú Carlos Bruce Montes de Oca VS Ahora Nación Susel Ana María Paredes Piqué DUPLA 4 Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Cassinelli VS Juntos por el Perú Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar DUPLA 5 Partido Político Pueblo Consciente Luis Alberto Huette Tolentino VS Tierra Verde Yehude Simon Munaro TERNA ESPECIAL Partido Demócrata Verde Flor de María Hurtado Valdez VS Batalla Perú Samir Frank Quispe Caballero VS Partido Morado Victoria Betzabé La Cruz Garcés

El bloque 3B tendrá una dinámica distinta y llevará la denominación “Sin rodeos”. Los grupos definidos para esta etapa son los siguientes:

DUPLA 1 Alianza para el Progreso Elio Fernando Riera Garro VS Partido Morado Victoria Betzabé La Cruz Garcés DUPLA 2 Frepap Segundo Valdez Zavala VS Ahora Nación Susel Ana María Paredes Piqué DUPLA 3 Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Cassinelli VS Somos Perú Carlos Bruce Montes de Oca DUPLA 4 Partido Demócrata Verde Flor de María Hurtado Valdez VS Podemos Perú Daniel Urresti Elera DUPLA 5 Partido Patriótico del Perú Sandro Caller Gutiérrez VS Tierra Verde Yehude Simon Munaro TERNA ESPECIAL Partido Político Pueblo Consciente Luis Alberto Huette Tolentino VS Batalla Perú Samir Frank Quispe Caballero VS Juntos por el Perú Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar

El cierre de la jornada del lunes también seguirá un orden previamente establecido. Cada organización tendrá un minuto y medio para dirigirse al electorado al finalizar las intervenciones.

Partido Patriótico del Perú Podemos Perú Frepap Obras Alianza para el Progreso Batalla Perú Partido Morado Partido Demócrata Verde Juntos por el Perú Tierra Verde Ahora Nación Somos Perú Partido Político Pueblo Consciente

Las organizaciones políticas acordaron que la conducción de las dos jornadas estará a cargo de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna. Ambos estarán al frente de las intervenciones previstas durante los encuentros del 21 y 22 de septiembre.