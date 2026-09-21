El debate electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empieza este lunes 21 de septiembre con la participación de 13 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La segunda fecha está programada para el martes 22 y reunirá a los otros 13 candidatos inscritos para la contienda.
Ambas jornadas se realizarán en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El formato establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contempla cuatro bloques destinados a la exposición de propuestas, el intercambio entre participantes, las consultas ciudadanas y los mensajes finales.
La primera jornada contará con 13 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El orden establecido para sus intervenciones será el siguiente:
- Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero
- Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli
- Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca
- Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés
- Frepap: Segundo Valdez Zavala
- Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro
- Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez
- Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez
- Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar
- Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino
- Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué
- Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera
- Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro
El intercambio de propuestas se realizará mediante grupos definidos a través de un sorteo previo. Las duplas y ternas establecidas para esta parte son:
El segmento 3A estará compuesto por duplas y ternas que responderán las consultas seleccionadas de la campaña impulsada por el organismo electoral. La distribución prevista para este espacio es la siguiente:
El bloque 3B tendrá una dinámica distinta y llevará la denominación “Sin rodeos”. Los grupos definidos para esta etapa son los siguientes:
El cierre de la jornada del lunes también seguirá un orden previamente establecido. Cada organización tendrá un minuto y medio para dirigirse al electorado al finalizar las intervenciones.
- Partido Patriótico del Perú
- Podemos Perú
- Frepap
- Obras
- Alianza para el Progreso
- Batalla Perú
- Partido Morado
- Partido Demócrata Verde
- Juntos por el Perú
- Tierra Verde
- Ahora Nación
- Somos Perú
- Partido Político Pueblo Consciente
Las organizaciones políticas acordaron que la conducción de las dos jornadas estará a cargo de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna. Ambos estarán al frente de las intervenciones previstas durante los encuentros del 21 y 22 de septiembre.