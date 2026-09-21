Debate por la Alcaldía de Lima: ¿qué candidatos participarán este lunes 21 y martes 22 de septiembre?. Composición: Diario Correo.
Debate por la Alcaldía de Lima: ¿qué candidatos participarán este lunes 21 y martes 22 de septiembre?. Composición: Diario Correo.

El debate electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empieza este lunes 21 de septiembre con la participación de 13 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La segunda fecha está programada para el martes 22 y reunirá a los otros 13 candidatos inscritos para la contienda.

Ambas jornadas se realizarán en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El formato establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contempla cuatro bloques destinados a la exposición de propuestas, el intercambio entre participantes, las consultas ciudadanas y los mensajes finales.

¿Cómo se dividirá la jornada?

BLOQUE 1

Presentación

1 minuto 30 segundos para que cada candidato presente su visión y principales propuestas para Lima.

BLOQUE 2

Interacción

3 minutos para formular preguntas, responder y contrastar propuestas con otros candidatos definidos por sorteo.

BLOQUE 3

Preguntas ciudadanas

El JNE recibió 4.921 preguntas mediante “Pregúntale a tu candidat@”. Dos serán seleccionadas para esta etapa.

BLOQUE 4

Mensaje final

1 minuto 30 segundos para que cada participante cierre su intervención y exponga su mensaje ante los electores.

¿Quiénes participan hoy?

La primera jornada contará con 13 postulantes a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El orden establecido para sus intervenciones será el siguiente:

  • Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero
  • Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli
  • Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca
  • Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés
  • Frepap: Segundo Valdez Zavala
  • Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro
  • Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez
  • Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez
  • Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar
  • Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino
  • Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué
  • Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera
  • Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

El intercambio de propuestas se realizará mediante grupos definidos a través de un sorteo previo. Las duplas y ternas establecidas para esta parte son:

DUPLA 1
Partido Patriótico del Perú
Sandro Caller Gutiérrez
VS
Podemos Perú
Daniel Urresti Elera
DUPLA 2
Alianza para el Progreso
Elio Fernando Riera Garro
VS
Partido Político Pueblo Consciente
Luis Alberto Huette Tolentino
DUPLA 3
Tierra Verde
Yehude Simon Munaro
VS
Somos Perú
Carlos Bruce Montes de Oca
DUPLA 4
Partido Morado
Victoria Betzabé La Cruz Garcés
VS
Partido Cívico Obras
Ricardo Belmont Cassinelli
DUPLA 5
Frepap
Segundo Valdez Zavala
VS
Ahora Nación
Susel Ana María Paredes Piqué
TERNA ESPECIAL
Juntos por el Perú
Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar
VS
Partido Demócrata Verde
Flor de María Hurtado Valdez
VS
Batalla Perú
Samir Frank Quispe Caballero

El segmento 3A estará compuesto por duplas y ternas que responderán las consultas seleccionadas de la campaña impulsada por el organismo electoral. La distribución prevista para este espacio es la siguiente:

DUPLA 1
Frepap
Segundo Valdez Zavala
VS
Podemos Perú
Daniel Urresti Elera
DUPLA 2
Alianza para el Progreso
Elio Fernando Riera Garro
VS
Partido Patriótico del Perú
Sandro Caller Gutiérrez
DUPLA 3
Somos Perú
Carlos Bruce Montes de Oca
VS
Ahora Nación
Susel Ana María Paredes Piqué
DUPLA 4
Partido Cívico Obras
Ricardo Belmont Cassinelli
VS
Juntos por el Perú
Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar
DUPLA 5
Partido Político Pueblo Consciente
Luis Alberto Huette Tolentino
VS
Tierra Verde
Yehude Simon Munaro
TERNA ESPECIAL
Partido Demócrata Verde
Flor de María Hurtado Valdez
VS
Batalla Perú
Samir Frank Quispe Caballero
VS
Partido Morado
Victoria Betzabé La Cruz Garcés

El bloque 3B tendrá una dinámica distinta y llevará la denominación “Sin rodeos”. Los grupos definidos para esta etapa son los siguientes:

DUPLA 1
Alianza para el Progreso
Elio Fernando Riera Garro
VS
Partido Morado
Victoria Betzabé La Cruz Garcés
DUPLA 2
Frepap
Segundo Valdez Zavala
VS
Ahora Nación
Susel Ana María Paredes Piqué
DUPLA 3
Partido Cívico Obras
Ricardo Belmont Cassinelli
VS
Somos Perú
Carlos Bruce Montes de Oca
DUPLA 4
Partido Demócrata Verde
Flor de María Hurtado Valdez
VS
Podemos Perú
Daniel Urresti Elera
DUPLA 5
Partido Patriótico del Perú
Sandro Caller Gutiérrez
VS
Tierra Verde
Yehude Simon Munaro
TERNA ESPECIAL
Partido Político Pueblo Consciente
Luis Alberto Huette Tolentino
VS
Batalla Perú
Samir Frank Quispe Caballero
VS
Juntos por el Perú
Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar

El cierre de la jornada del lunes también seguirá un orden previamente establecido. Cada organización tendrá un minuto y medio para dirigirse al electorado al finalizar las intervenciones.

  1. Partido Patriótico del Perú
  2. Podemos Perú
  3. Frepap
  4. Obras
  5. Alianza para el Progreso
  6. Batalla Perú
  7. Partido Morado
  8. Partido Demócrata Verde
  9. Juntos por el Perú
  10. Tierra Verde
  11. Ahora Nación
  12. Somos Perú
  13. Partido Político Pueblo Consciente

Las organizaciones políticas acordaron que la conducción de las dos jornadas estará a cargo de los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna. Ambos estarán al frente de las intervenciones previstas durante los encuentros del 21 y 22 de septiembre.

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