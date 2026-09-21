La candidata de Acción Popular a la alcaldía de José Luis Bustamante y Rivero, María Mercedes Silva Donayre, propone mejorar la limpieza en el distrito, fiscalizar el transporte, reforzar la seguridad y trabajar con comerciantes y empresarios bajo el cumplimiento de las normas municipales.

¿Cuál es su propuesta para reformular y ordenar la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres? Existen problemas de desorden, limpieza e informalidad, pero tenemos que mirar todo el contexto. Para muchas personas representa una oportunidad para ganarse el pan de cada día. La responsabilidad de la administración municipal será organizar, limpiar y, sobre todo, formalizar. Esa formalización permitirá que el distrito tenga mayores ingresos y que los comerciantes también asuman responsabilidades por el espacio que ocupan.

¿Cómo se puede trabajar con los comerciantes informales para mejorar la limpieza? El comerciante que ocupa un espacio debe pagar un derecho y entrar a los registros de la municipalidad. Cuando tome conciencia de que ese espacio tiene un costo y una responsabilidad, también lo va a cuidar. Actualmente existe un problema con la disposición de los residuos. En José Luis Bustamante y Rivero se generan alrededor de 60 toneladas de basura y unas 40 corresponden a la plataforma Andrés Avelino Cáceres. No podemos responsabilizar únicamente a la municipalidad; también debemos educar al comerciante y a los vecinos. Nuestro reto será formalizar, limpiar y organizar la plataforma.

¿Qué plantea frente a las “loncheritas” que operan en los alrededores de la plataforma? Es cierto que la competencia corresponde principalmente a la Municipalidad Provincial de Arequipa, pero no podemos permitir que Bustamante se convierta en un lugar de desorden en materia de transporte. Tenemos que fiscalizar y buscar orden y consenso. Vamos a estar pendientes de lo que se haga y de lo que no se haga, porque aunque la responsabilidad sea provincial, el distrito también tiene que velar por sus vecinos y por las personas que llegan diariamente al Avelino.

La avenida Dolores concentra discotecas y también ha registrado problemas de seguridad ¿Qué haría desde la municipalidad? Lo primero será trabajar con corrupción cero. Los establecimientos que sean clausurados por incumplir la ley no deben volver a funcionar durante nuestra administración. Vamos a respetar el debido procedimiento y trabajar con los empresarios, pero también con los vecinos, porque ellos tienen derecho a vivir tranquilos. Tenemos que fortalecer el serenazgo y hacer cumplir las ordenanzas municipales. Si los establecimientos cumplen la normativa, podremos caminar en paz; los que no la cumplan tendrán que ser clausurados conforme a la ley.

¿Cómo fortalecería el serenazgo y la seguridad ciudadana? Necesitamos serenos capacitados, que sepan cómo tratar al vecino y responder ante situaciones de conflicto. El patrullaje debe ser conjunto con la Policía Nacional. Actualmente se habla de 67 cámaras y un centro de monitoreo donde 20 serenos supervisan estas imágenes. Nosotros vamos a aumentar las cámaras y colocarlas en puntos críticos como las avenidas Estados Unidos y Dolores, la plataforma Avelino Cáceres y otros sectores del distrito. También debemos fortalecer lo que ya se ha construido en gestiones anteriores. No se trata de criticar, sino de contribuir y mejorar.

¿Qué otras propuestas contempla para los jóvenes, adultos mayores, cultura y deporte? Vamos a trabajar con los adultos mayores, que tienen organizaciones muy activas y conocen las necesidades del distrito. También impulsaremos programas de capacitación para jóvenes que no tuvieron oportunidades por razones económicas o familiares, y buscaremos que instituciones educativas puedan desarrollar labores sociales.

Perfil. Abogada por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Es candidata de Acción Popular que cuenta con estudios universitarios y actividad partidaria en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.