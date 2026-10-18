El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) suscribieron un convenio de colaboración para capacitar a más de 35 mil voluntarios del programa “Amigos de León XIV”, en el marco de la próxima visita apostólica del papa León XIV al Perú.

El acuerdo contempla la formación de los participantes mediante el curso virtual “ABC del Voluntariado”, elaborado por el MIMP, que aborda los derechos, deberes, principios y buenas prácticas para brindar un servicio responsable e inclusivo. La capacitación podrá realizarse desde computadoras o dispositivos móviles.

Los voluntarios recibirán preparación para apoyar en las labores logísticas, pastorales y organizativas durante las actividades previstas en las ciudades que visitará el pontífice. El presidente de la CEP, monseñor Carlos García Camader, destacó la importancia de la colaboración entre la Iglesia y el Estado para promover la solidaridad y el compromiso ciudadano.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Mara Seminario Marón, informó que el convenio permitirá iniciar el registro y reconocimiento de la Conferencia Episcopal Peruana como organización de voluntariado. Esto facilitará el acceso de los participantes a la certificación oficial del MIMP y a beneficios académicos y profesionales.

Ambas instituciones señalaron que la iniciativa busca que la participación de los voluntarios durante la visita papal trascienda ese acontecimiento y contribuya a fortalecer una cultura de servicio, solidaridad e inclusión en el país.

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