La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados debatirá este lunes 19 de octubre, desde las 11:00 horas, un proyecto de ley que busca fortalecer el control y la vigilancia sanitaria de los alimentos mediante un sistema preventivo que permita rastrear los productos agropecuarios desde su origen hasta el consumidor.

La iniciativa, presentada por el diputado César Holguín Loaiza, de la bancada de Ahora Nación, propone hacer obligatoria la trazabilidad de los alimentos y el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas.

Además, plantea considerar como infracción muy grave el uso indebido de plaguicidas que ponga en riesgo la salud pública o el medio ambiente.

El proyecto también busca precisar las competencias del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), así como de los gobiernos regionales y locales.

Asimismo, contempla capacitar al personal municipal, facilitar el acceso a laboratorios acreditados y fortalecer el monitoreo de plaguicidas en los mercados de abasto.

La propuesta establece que los alimentos que superen los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas, metales pesados o contaminantes microbiológicos sean considerados no aptos para el consumo humano. También plantea que el Senasa, la Digesa y el Sanipes publiquen los resultados de sus monitoreos, mientras que el Indecopi difunda alertas para informar a los consumidores.

Como sustento, la iniciativa cita un monitoreo del Senasa que analizó 4.902 muestras de alimentos de origen vegetal, de las cuales el 21,75 % presentó residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos permitidos. Entre los productos observados figuran paprika, pimiento, apio, tomate, melocotón, espinaca y ají amarillo fresco.

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