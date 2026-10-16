La recuperación de una persona operada por cáncer de pulmón requiere fisioterapia respiratoria, movilización temprana y seguimiento médico multidisciplinario. La reciente intervención quirúrgica del papa León XIV, de 71 años, a quien se le extirpó parte de un pulmón tras detectarse un adenocarcinoma en estadio inicial, ha despertado el interés por conocer las etapas de rehabilitación y los cuidados necesarios después de este procedimiento.

Luis Aliaga, tecnólogo médico en Terapia Física y Rehabilitación y especialista en Fisioterapia Respiratoria del hospital Almenara de EsSalud, explicó a la agencia Andina que durante la primera semana de hospitalización se busca favorecer la reexpansión pulmonar y evacuar los líquidos acumulados mediante drenes torácicos.

Para ello, precisó, se aplica fisioterapia respiratoria desde los primeros días, con ejercicios de respiración dirigida que ayudan a recuperar progresivamente la capacidad pulmonar, pese al dolor que puede ocasionar la intervención.

Por su parte, Orlando Vallejos, jefe de la Unidad Funcional de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), destacó la importancia de la movilización temprana, que incluye sentarse, ponerse de pie y caminar de manera gradual según la condición del paciente.

Tras el retiro de los drenes y el alta hospitalaria, la rehabilitación continúa de forma ambulatoria con ejercicios para fortalecer el diafragma, los músculos intercostales y las extremidades. Según el especialista, los primeros resultados del acondicionamiento pulmonar y muscular pueden observarse entre dos y cuatro semanas, aunque la recuperación varía según cada caso.

Los especialistas advirtieron que la cicatrización externa de la herida puede tardar entre dos y tres semanas , mientras que la recuperación interna del tejido pulmonar puede requerir entre tres y cuatro meses.

Durante ese periodo, se recomienda evitar actividades de alto impacto, como trotar, nadar, cargar peso o realizar esfuerzos físicos intensos. También es fundamental controlar el dolor, prevenir las infecciones respiratorias y seguir las indicaciones médicas antes de retomar actividades habituales o realizar viajes en avión.

Vallejos añadió que la rehabilitación debe incluir la participación de profesionales de nutrición y psicología para abordar problemas como la pérdida de fuerza muscular, la fatiga, la dificultad para respirar y la ansiedad.

Finalmente, ambos especialistas recomendaron los chequeos médicos preventivos y la detección temprana del cáncer, especialmente en personas expuestas al humo de tabaco, leña o productos químicos.

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