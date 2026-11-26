Reducir la burocracia, mejorar la conectividad, fiscalizar la ejecución del gasto público y combatir la inseguridad fueron algunas de las principales propuestas presentadas por los representantes de las cámaras de comercio de Huancayo, Loreto, Cusco y La Libertad, durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

Los dirigentes empresariales expusieron los obstáculos que enfrentan las empresas y los emprendedores en las regiones, así como los compromisos que asumirán sus instituciones para convertir el potencial productivo de sus territorios en oportunidades de inversión y empleo.

Las intervenciones formaron parte del eje “Crecer desde las regiones” del encuentro empresarial organizado por IPAE Acción Empresarial.

José Luis García propone que cámaras de comercio emitan licencias de funcionamiento

El presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José Luis García Terrazos, cuestionó el exceso de burocracia en las instituciones públicas, al considerar que las dificultades administrativas obstaculizan el desarrollo de los emprendimientos y generan espacios para la corrupción.

Ante esta situación, anunció que su gremio elaborará una propuesta legislativa para que las cámaras de comercio puedan asumir determinadas funciones relacionadas con el otorgamiento de licencias.

“¿Qué hacemos para cambiar ello? Vamos a elaborar un proyecto de ley para que las cámaras de comercio puedan emitir las licencias de funcionamiento y licencias de construcción, así minimizamos la corrupción”, precisó.

La iniciativa busca reducir las trabas administrativas que enfrentan los empresarios y emprendedores. Su implementación requeriría modificaciones al marco normativo que regula estas competencias municipales.

Jorge Morales advierte que falta de conectividad limita el desarrollo de Loreto

Por su parte, Jorge Fernando Morales Traverso, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, advirtió que las deficiencias de infraestructura impiden aprovechar el potencial turístico, energético y forestal de la región amazónica.

El representante empresarial cuestionó las limitaciones en la conectividad terrestre, fluvial y aérea, así como las deficiencias en los servicios de telecomunicaciones y la infraestructura energética.

Según Morales, estas condiciones afectan la competitividad de las empresas y restringen las posibilidades de desarrollo económico y social de la población loretana.

Fernando Santoyo anuncia observatorio ciudadano para fiscalizar el gasto público

El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, José Fernando Santoyo, destacó la necesidad de que los gremios empresariales tengan una participación más activa en el seguimiento de la ejecución presupuestal y de los proyectos de inversión pública.

“En el caso del sur y el Cusco, concretamente, ya hemos lanzado un observatorio ciudadano de ejecución del gasto público que permita generar alertas para las autoridades”, detalló.

La iniciativa busca contribuir a la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos y advertir oportunamente sobre dificultades en la ejecución de inversiones.

Fernando Guerra plantea combatir la inseguridad y promover obras por impuestos

En tanto, Fernando Guerra Fernández, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, identificó tres ámbitos en los que su gremio concentrará sus esfuerzos: el seguimiento de las principales obras de la macrorregión norte, la contribución empresarial a la lucha contra la inseguridad y la informalidad, y el fomento de las obras y servicios por impuestos.

El dirigente empresarial destacó la importancia de involucrar al sector privado en la atención de los problemas que afectan la competitividad y las oportunidades de inversión en las regiones.

Cámaras de comercio buscan mayor participación en el desarrollo regional

Los representantes empresariales coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación de sus instituciones en la identificación de proyectos prioritarios y la búsqueda de soluciones frente a los obstáculos que limitan el crecimiento económico descentralizado.

En los paneles también participaron Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica.

La 64.ª edición de CADE Ejecutivos se desarrolla del 24 al 26 de noviembre de 2026 en Urubamba, Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”.