Una multitudinaria boda celebrada en India reunió a más de 400 mil invitados el miércoles 25 de noviembre. Se trata del matrimonio de Shivangi Singh, hija de Anant Singh, legislador del estado de Bihar, cuya celebración provocó severos embotellamientos y desbordó las previsiones de los organizadores.

El político invitó a pobladores de localidades cercanas, aliados políticos y personalidades de diferentes sectores a los festejos realizados en su pueblo natal de Nadawan.

Singh, quien representa a la circunscripción de Mokama, afronta diversos procesos judiciales, entre ellos acusaciones relacionadas con homicidios.

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Una boda con 500 cocineros y medio millón de postres

Para atender a los miles de asistentes, los organizadores movilizaron a 500 cocineros, quienes prepararon un banquete vegetariano que incluyó 500 mil dulces tradicionales, según informó Munna Singh, allegado del anfitrión, a la agencia AFP.

Además, se habilitaron cinco helipuertos para facilitar la llegada de invitados especiales a la celebración.

Multitudinaria boda provocó caos vehicular

La masiva concurrencia ocasionó congestionamientos en las principales vías de acceso a Nadawan. Un legislador de la región tuvo que abandonar su automóvil y atravesar campos agrícolas a bordo de un tractor para llegar al banquete, según informó el diario Times of India.

La agencia Press Trust of India difundió imágenes de personas que treparon árboles y torres eléctricas para observar los festejos.

La cantidad de asistentes también obligó a suspender una carrera en la que estaba prevista la participación de 200 caballos.

Las bodas en India: una industria multimillonaria

Las celebraciones matrimoniales representan una importante actividad económica en India, donde cada año se realizan más de 10 millones de bodas.

Según estimaciones de la consultora KPMG, esta industria genera una facturación de entre 40 mil y 50 mil millones de dólares.